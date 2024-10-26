الطيران المدني الإيراني يستأنف رحلاته بجميع مطارات البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 26 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم السبت استئناف تسيير الرحلات الجوية عبر جميع المطارات في البلاد بعد توقف دام عدة ساعات بسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الإيراني جعفر يازرلو في تصريح نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن "الرحلات الجوية عادت الى طبيعتها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا" بالتوقيت المحلي.
وعلى صعيد متصل قال مصدر إيراني اليوم إن هجوم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية تم من خارج حدود البلاد وألحق أضرارا محدودة.
ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن المصدر المطلع القول إن "الهجوم تم من خارج حدود البلاد ولم يستهدف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في طهران".
ووصف المصدر ذاته ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي بانه أستهدف 20 نقطة في إيران بأنه "أمر غير واقعي ويدخل في إطار الحرب النفسية".
وأضاف أن الأنباء التي تفيد بمشاركة 100 طائرة عسكرية في هذا الاعتداء "هي أيضا كاذبة تماما" مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى إلى تضخيم "الهجوم الضعيف". (النهاية)
م و / م ع ح ع
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