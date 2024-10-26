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الطيران المدني الإيراني يستأنف رحلاته بجميع مطارات البلاد

10/26/2024 4:35:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 26 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم السبت استئناف تسيير الرحلات الجوية عبر جميع المطارات في البلاد بعد توقف دام عدة ساعات بسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الإيراني جعفر يازرلو في تصريح نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن "الرحلات الجوية عادت الى طبيعتها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا" بالتوقيت المحلي.
وعلى صعيد متصل قال مصدر إيراني اليوم إن هجوم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية تم من خارج حدود البلاد وألحق أضرارا محدودة.
ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن المصدر المطلع القول إن "الهجوم تم من خارج حدود البلاد ولم يستهدف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في طهران".
ووصف المصدر ذاته ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي بانه أستهدف 20 نقطة في إيران بأنه "أمر غير واقعي ويدخل في إطار الحرب النفسية".
وأضاف أن الأنباء التي تفيد بمشاركة 100 طائرة عسكرية في هذا الاعتداء "هي أيضا كاذبة تماما" مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى إلى تضخيم "الهجوم الضعيف". (النهاية)

م و / م ع ح ع



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