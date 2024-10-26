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وزير الخارجية المصري يحذر من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية

10/26/2024 4:35:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 10 (كونا)-- شدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي على ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي محذرا من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مساء أمس مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن في إطار التشاور الدوري بشأن التطورات الإقليمية وتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير بالشرق الوسط فضلا عن تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح البيان أن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار وتحقيق التهدئة في قطاع غزة وذلك في إطار صفقة لإطلاق سراح الاسرى.
وأكد عبدالعاطي أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف الاحتلال عن عرقلة المساعدات الإغاثية مستنكرا مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتقويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كما تناول الاتصال بشكل مفصل الجهود المبذولة لسرعة التوصل لوقف اطلاق النار في لبنان ومسألة الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس يحظى بتوافق الشعب اللبناني.
وفى هذا الإطار استعرض عبدالعاطي الجهود المصرية لوقف تصعيد الاحتلال في لبنان منددا باستمرار تجاوزاته وانتهاكه للسيادة اللبنانية والتسبب في كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح اكثر من 2ر1 مليون لبناني فضلا عن استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد على الأهمية الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية وتمكين المؤسسات اللبنانية للاضطلاع بدورها وفى مقدمتها الجيش اللبناني.
وأكد عبدالعاطي ضرورة انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي بدون إملاءات خارجية.
وتناول الوزيران بحسب البيان التطورات الخطيرة في السودان والجهود المبذولة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف إطلاق النار حيث جدد وزير الخارجية المصري تأكيد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
كما استعرض الوزيران في اتصالهما التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بعد جولة الحوار الاستراتيجي وأكدا أهمية الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات. (النهاية)

ا س م / ط م ا



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