وزير الخارجية المصري يحذر من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 26 - 10 (كونا)-- شدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي على ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي محذرا من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مساء أمس مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن في إطار التشاور الدوري
بشأن التطورات الإقليمية وتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير بالشرق الوسط فضلا عن تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح البيان أن الاتصال تناول الجهود المبذولة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار وتحقيق التهدئة في قطاع غزة وذلك في إطار صفقة لإطلاق سراح الاسرى.
وأكد عبدالعاطي أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف الاحتلال عن عرقلة المساعدات الإغاثية مستنكرا مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتقويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كما تناول الاتصال بشكل مفصل الجهود المبذولة لسرعة التوصل لوقف اطلاق النار في لبنان ومسألة الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس يحظى بتوافق الشعب اللبناني.
وفى هذا الإطار استعرض عبدالعاطي الجهود المصرية لوقف تصعيد الاحتلال في لبنان منددا باستمرار تجاوزاته وانتهاكه للسيادة اللبنانية والتسبب في كارثة إنسانية وصلت إلى نزوح اكثر من 2ر1 مليون لبناني فضلا عن استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد على الأهمية الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية وتمكين المؤسسات اللبنانية للاضطلاع بدورها وفى مقدمتها الجيش اللبناني.
وأكد عبدالعاطي ضرورة انتخاب رئيس توافقي بلبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي بدون إملاءات خارجية.
وتناول الوزيران بحسب البيان التطورات الخطيرة في السودان والجهود المبذولة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف إطلاق النار حيث جدد وزير الخارجية المصري تأكيد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
كما استعرض الوزيران في اتصالهما التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بعد جولة الحوار الاستراتيجي وأكدا أهمية الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات. (النهاية)
ا س م / ط م ا
MENAFN26102024000071011013ID1108820176
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