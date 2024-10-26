Saturday, 26 October 2024 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يعلن استئناف حركة الطيران في جميع مطارات البلاد

10/26/2024 4:35:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 26 - 10 (كونا) -- أعلن العراق اليوم السبت عودة حركة الطيران إلى طبيعتها وبشكل تام في جميع مطارات البلاد بعد توقفها "بسبب التوترات الإقليمية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مكتب وزير النقل رزاق السعداوي القول في بيان "بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل ان تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق أوعز وزير النقل بعودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية".
وأضاف البيان أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت العمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية".
وأشار إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات".
وكان العراق أعلن في وقت سابق اليوم ايقاف حركة الطيران في جميع المطارات "بشكل مؤقت" بالتزامن مع هجوم الاحتلال الاسرائيلي على إيران. (النهاية)

ع ح ه / ض ح



MENAFN26102024000071011013ID1108820175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث