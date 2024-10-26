العراق يعلن استئناف حركة الطيران في جميع مطارات البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 26 - 10 (كونا) -- أعلن العراق اليوم السبت عودة حركة الطيران إلى طبيعتها وبشكل تام في جميع مطارات البلاد بعد توقفها "بسبب التوترات الإقليمية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مكتب وزير
النقل رزاق السعداوي القول في بيان "بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل ان تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق أوعز وزير النقل بعودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية".
وأضاف البيان أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت العمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية".
وأشار إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات".
وكان العراق أعلن في وقت سابق اليوم ايقاف حركة الطيران في جميع المطارات "بشكل مؤقت" بالتزامن مع هجوم الاحتلال الاسرائيلي على إيران. (النهاية)
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