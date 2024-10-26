تقرير متخصص: أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان أقل نشاطا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان أقل نشاطا حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).
وأضاف تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 2ر599 نقطة بانخفاض قيمته 10 نقاط ونسبته 6ر1 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي ومنخفضا أيضا بنحو 5ر2 نقطة أي ما يعادل 4ر0 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
وأوضح التقرير ان عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الماضي حسب مؤشر الشال بلغ تسع شركات مقابل 16 شركة في الأسبوع الذي سبقه في حين انخفضت 16 شركة مقابل 12 أما عدد الشركات التي لم يتم التداول عليها فكانت أربع شركات مقابل شركة واحدة.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام 16ر1 نقطة بنسبة 02ر0 في المئة ليبلغ مستوى 53ر6981 نقطة.
وتم تداول 9ر404 مليون سهم عبر تنفيذ 19660 صفقة نقدية بقيمة 8ر67 مليون دينار كويتي (نحو 7ر206 مليون دولار).
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
ومنذ التأسيس لعبت بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)
م ك ع /
MENAFN26102024000071011013ID1108820174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.