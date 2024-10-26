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تقرير متخصص: أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان أقل نشاطا

10/26/2024 4:35:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان أقل نشاطا حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).
وأضاف تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 2ر599 نقطة بانخفاض قيمته 10 نقاط ونسبته 6ر1 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي ومنخفضا أيضا بنحو 5ر2 نقطة أي ما يعادل 4ر0 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
وأوضح التقرير ان عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الماضي حسب مؤشر الشال بلغ تسع شركات مقابل 16 شركة في الأسبوع الذي سبقه في حين انخفضت 16 شركة مقابل 12 أما عدد الشركات التي لم يتم التداول عليها فكانت أربع شركات مقابل شركة واحدة.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام 16ر1 نقطة بنسبة 02ر0 في المئة ليبلغ مستوى 53ر6981 نقطة.
وتم تداول 9ر404 مليون سهم عبر تنفيذ 19660 صفقة نقدية بقيمة 8ر67 مليون دينار كويتي (نحو 7ر206 مليون دولار).
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
ومنذ التأسيس لعبت بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)

م ك ع /



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