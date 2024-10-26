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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 59ر1 دولار ليبلغ 95ر73 دولار

10/26/2024 4:35:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 59ر1 دولار ليبلغ 95ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 54ر75 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 05ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59ر1 دولار لتبلغ 78ر71 دولار. (النهاية)

خ م / ط م ا



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