سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 59ر1 دولار ليبلغ 95ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 59ر1 دولار ليبلغ 95ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 54ر75 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 05ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59ر1 دولار لتبلغ 78ر71 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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