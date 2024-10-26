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السعودية تدين الاستهداف العسكري لإيران

10/26/2024 4:35:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 10 (كونا) -- أعربت السعودية اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران واصفة إياه بأنه "يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة تؤكد موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
وحثت المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.
ودعت المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.
وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع و"تسبب في أضرار محدودة". (النهاية)

خ ن ش / ط م ا



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