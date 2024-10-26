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الإمارات تدين الاستهداف العسكري لإيران

10/26/2024 4:35:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 26 - 10 (كونا) -- دانت الإمارات بشدة اليوم السبت "الاستهداف العسكري" الذي تعرضت له إيران معربة عن القلق العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزارة الخارجية الاماراتية تأكيدها في بيان أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.
وجددت الوزارة تأكيد إيمان الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.
وأضافت أن الإمارات تشدد على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن لغة المواجهة والتصعيد.
وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع و"تسبب في أضرار محدودة". (النهاية)

س خ م / م ع ح ع



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