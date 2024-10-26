Saturday, 26 October 2024 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذكاء الاصطناعي.. هل يزيد كفاءة الأسواق أم يفاقم التقلبات؟

10/26/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نصيرة عباس، تشارلز كوهين، ديرك جان جرولمان، بنجامين موسك*

واشنطن- أكثر كفاءة أم أكثر تقلبا؟ من شأن استخدام أحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية أن يسهم في تعزيز إدارة المخاطر وتعميق السيولة، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى انعدام الشفافية في الأسواق والمزيد من الصعوبة في الرقابة عليها وانكشافها للمزيد من الهجمات السيبرانية ومخاطر التلاعب.
ويحلل العدد الجديد من تقرير الاستقرار المالي العالمي مجموعة من البيانات السوقية الجديدة لفهم توجهات هذه التكنولوجيا. وتواصل خبراء الصندوق مع عدد كبير من مختلف الأطراف -بداية من المستثمرين وحتى مقدمي خدمات التكنولوجيا والهيئات المنظمة للأسواق- للوقوف على كيفية استفادة المؤسسات المالية من تطورات الذكاء الاصطناعي في أنشطة الأسواق المالية، والتأثير المحتمل لاستخدام هذه التكنولوجيات.
وتستخدم صناديق التحوط وبنوك الاستثمار وغيرها استراتيجيات التداول الكمي منذ عقود عدة. وقد ساعدت خوارزميات التداول الآلي الأسواق في العمل بمزيد من السرعة واستيعاب الكثير من عمليات التداول بكفاءة أكبر عبر فئات الأصول الرئيسية، مثل الأسهم الأميركية. غير أنها أسهمت أيضا في حدوث "انهيارات مفاجئة" إثر تقلبات عنيفة في أسعار السوق خلال فترات زمنية قصيرة للغاية -على غرار ما حدث في أيار (مايو) 2010 عندما انهارت أسعار الأسهم الأميركية لتعاود الارتفاع بعدها بدقائق قليلة- وهناك مخاوف من أنها قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق خلال فترات اشتداد الضغوط وعدم اليقين.
ويتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي، من خلال قدرته على المعالجة شبه الفورية لكم كبير من البيانات وأيضا النصوص التي يستخدمها المتداولون، في إحداث طفرة على صعيد هذه التطورات. ولكن بالرغم من أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من الابتكارات الحديثة أصبحت مثار اهتمام في الصحافة العامة والأسواق المالية، فإن استخداماتها الفعلية في أوساط المستثمرين ما تزال محدودة حتى الآن. وإذا ما كنا في بداية عصر التحول القائم على الذكاء الاصطناعي، إلى أين نتجه؟
وطلبات تسجيل براءات الاختراع وسيلة جيدة لفهم ذلك، نظرا لوجود فاصل زمني طويل في الغالب بين تقديم الطلبات وصدور التكنولوجيا الفعلية الجاهزة للاستخدام. ومنذ بداية ظهور نماذج اللغة الكبيرة في العام 2017، ارتفع نصيب محتوى الذكاء الاصطناعي في طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالتداول الخوارزمي من 19 % في العام 2017 إلى أكثر من 50 % سنويا منذ العام 2020، مما يشير إلى أن هذا المجال سيشهد موجة هائلة من الابتكارات.
تسارع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات التداول
وستسهم هذه الابتكارات الجديدة، على الأرجح، في تعزيز قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية سريعا، وبالتالي في زيادة حجم التداول. وحسب الدراسة الاستقصائية التي أجراها خبراء الصندوق، يتفق المشاركون في الأسواق على أن التداول عالي التواتر المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتوقع أن يصبح أكثر استخداما، ولا سيما في فئات الأصول السائلة، مثل الأسهم، والسندات الحكومية، والمشتقات المدرجة في البورصة. ويتوقعون أن الذكاء الاصطناعي المتطور سيكون له دور أكبر في قرارات الاستثمار والتداول خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع استمرار العمل بمنهج "تعلم الآلة تحت الإشراف البشري"، ولا سيما عند اتخاذ القرارات التي تنطوي على تخصيصات رأسمالية كبيرة.
وفي سوق الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة، نرى شواهد على هذه التغيرات بالفعل. فرغم حجمها المحدود في الوقت الحالي، أحرزت الصناديق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدما هائلا مقارنة بغيرها من حيث إجمالي حجم التعاملات. ففي الصناديق الاستثمارية التقليدية التي تطبق مفهوم الإدارة النشطة، يبلغ إجمالي حجم التعامل على الحيازات أقل كثيرا من مرة واحدة سنويا، مقابل مرة كل شهر تقريبا في الصناديق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وحال انتشارها، قد تؤدي هذه الاستراتيجيات مستقبلا إلى أسواق أكثر عمقا وسيولة، وهو أمر جيد للمستثمرين، ولكنها قد تسهم أيضا في زعزعة استقرار الأسواق. فخلال الاضطرابات السوقية في آذار (مارس) 2020، ازداد إجمالي حجم التعاملات في عدد من الصناديق الاستثمارية المتداولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى إمكانية تزايد عمليات البيع الجماعي خلال فترات الضغوط فيما يشبه سلوك القطيع.
استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تزيد حجم التداول
وقد يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي بالأسواق في سرعة استجابة الأسعار للمستجدات. وأشار المستثمرون إلى صدور محاضر اجتماعات الاتحاد الفيدرالي المعقدة والطويلة كمثال، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي إعطاء إشارات لتوجيه عمليات التداول أسرع من أي متداول بشري. وربما يحدث ذلك بالفعل حاليا. فمنذ العام 2017 واستحداث نماذج اللغة الكبيرة، يبدو أن حركة أسعار الأسهم الأميركية بعد 15 ثانية من صدور محاضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي تتسق مع الاتجاه متوسط الأجل للتحركات الملاحظة بعد 15 دقيقة، على عكس التحركات غير المترابطة على ما يبدو في عصر ما قبل نماذج اللغة الكبيرة.
من يمكن أن يستفيد من هذه التكنولوجيات الجديدة؟ الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انتقال الاستثمارات إلى صناديق التحوط وشركات التداول الذاتي وغيرها من جهات الوساطة المالية غير المصرفية، مما قد يجعل الأسواق أقل شفافية ويزيد من صعوبة الرقابة عليها. وتتمتع المؤسسات غير المصرفية بميزة هيكلية في استخدام الذكاء الاصطناعي. فهي، بوجه عام، أكثر مرونة وتخضع لقيود تنظيمية أقل مقارنة بالبنوك التجارية والاستثمارية الكبرى التي غالبا ما يتعين عليها التعامل مع بنية تحتية متقادمة، وربما تخضع لمتطلبات أكثر صرامة، بما في ذلك ضمان سهولة تفسير نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة.
توصيات بشأن السياسات
كيف يمكن للجهات التنظيمية والإشرافية الاستعداد لهذا العالم الجديد؟ في سوق أسرع استجابة للمستجدات، حيث قد تتزايد أهمية المؤسسات غير المصرفية مع الوقت، يتعين تعزيز مختلف جوانب التنظيم والإشراف في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وعلى سلطات القطاع المالي ومنصات التداول أن تحدد ما إذا كانت في حاجة إلى تصميم آليات جديدة للاستجابة للتقلبات -أو تعديل الآليات الحالية على النحو اللازم- للاستجابة إلى "الانهيارات المفاجئة" التي قد تنشأ في سياق عمليات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الآليات متطلبات الهامش، وآليات وقف التداول، وصلابة الأطراف المقابلة المركزية.
وبالمثل، ينبغي أن تواصل سلطات القطاع المالي تشديد المتطلبات الرقابية والتنظيمية على جهات الوساطة المالية غير المصرفية من خلال إلزامها بالكشف عن هويتها والإفصاح عن أي معلومات ذات صلة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إلزام المؤسسات المالية بإعداد خرائط بعلاقات الاعتماد المتبادل بين البيانات والنماذج والبنية التحتية التكنولوجية الداعمة لنماذج الذكاء الاصطناعي.
ومن خلال الرقابة والإشراف عن كثب على هذه السوق سريعة التغير، سيتسنى إرساء الأساس لاستجابة تنظيمية ملائمة ومتوازنة قد تسمح للمشاركين في القطاع المالي بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره.

* خبراء في صندوق النقد الدولي

MENAFN26102024000072011014ID1108820139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث