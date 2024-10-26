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لقاء يبحث التعاون بين الأردن والعراق في مجال الصناعات الدوائية

10/26/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لقاء ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني الدكتور فادي الأطرش مع الملحق الصحي الأردني في العراق الدكتور سليمان عمّارين للتباحث في سبل التعاون بين الأردن والعراق في مجال الصناعات الدوائية
عقد الدكتور فادي الاطرش ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني لقاء خاص مع الملحق الصحي الأردني في العراق الدكتور سليمان عمّارين بحضور الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول في غرفة صناعة الأردن للتباحث في سبل التعاون بين الأردن والعراق في مجال الصناعات العلاجية واللوازم الطبية وتسليط الضوء على الصناعة الدوائية الأردنية وتنوع منتجاتها ذات الجودة العالية. حيث استطاعت صادرات منتجات القطاع المختلفة الدخول لأسواق جديدة غير تقليدية، وبخاصة لدول وسط آسيا وبعض الدول الإفريقية والأوروبية، كما حصل عدد من الشركات الأردنية على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة (CE marking) والتي تؤهلها للتصدير الى الدول الأوروبية.

وأكد الأطرش بأن غرفة صناعة الأردن تسعى لتعزيز تواجد المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تعزيز العلاقات مع الدول العربية والتي من أهمها العراق الشقيق حيث أن الدواء الأردني يحقق كافة المتطلبات اللازمة لدخول هذه الأسواق، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية مع مختلف دول العالم بالأخص الدول العربية، حيث أن ذلك يحقق زيادة في الاستثمارات في كافة المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وأفاد الأطرش بأن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يضم 151 منشأة، برأسمال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعاً، توجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان. ونوّه إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية، بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.
حيث إن صادرات القطاع، بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية)، زادت لنحو 370 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 356 مليون دينار للفترة نفسها في 2023. وأوضح أن هذه الأرقام جعلت قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الصناعية الأخرى لجهة قيمة الصادرات ومن حيث النمو الإيجابي.

وأشار الدكتور سليمان عمّارين إلى أهمية تواجد الصناعات الدوائية في السوق العراقي ذو الحجم الإنتاجي الكبير والفرص الاستثمارية المتعددة. وأكد بأن الصناعة الأردنية تملك فرصة كبيرة للتواجد في السوق العراقي مع توفر الحوافز الاستثمارية المتعددة مثل (المناطق الصناعية المتخصصة والإعفاءات الضريبية وسهولة التمويل من المصارف العراقية). وأكد عمّارين بأنه جاري العمل على تذليل كافة الصعوبات والمعيقات التي تواجه الصناعة الأردنية عند دخول السوق العراقي.

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