مشروب طبيعي لتعزيز صحة الكبد وإشراقة البشرة

كشفت خبيرة في الصحة عن مشروب طبيعي، يمكن أن يساعد في دعم صحة الكبد وتعزيز إشراقة البشرة.



وعبر صفحتها على "تيك توك" التي تضم 566 ألف متابع، شاركت جينيفر تيمبل، الممارسة المعتمدة في الأيورفيدا (نظام طبي تقليدي نشأ في الهند يعتمد على فكرة التوازن بين الجسم والعقل والروح)، وصفة مشروب عشبة الخرفيش أو شوك الحليب، قائلة: "اشرب كوبا واحدا من هذا الشاي يوميا لمدة أسبوع، للمساعدة في تطهير الكبد وزيادة مستوى الطاقة وتقليل السموم في الجسم".



وأضافت جينيفر: "يمكن استخدام البذور الكاملة من العشبة أو طحنها. شخصيا، أفضل طحنها مسبقا لتقليل مدة النقع، لأنها صلبة".



ولتحضير الشاي، أوضحت: "الوصفة بسيطة، فقط قم بغلي كوب من الماء وأضف ملعقة صغيرة من البذور المطحونة أو الكاملة. ثم يُنقع المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل، وقد تلاحظ بعد أسبوع أن بشرتك أصبحت أكثر توهجا وصحة".



وتُعرف عشبة "شوك الحليب" بتأثيراتها المدهشة في حماية الكبد، وغالبا ما يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من تلف الكبد بسبب أمراض، مثل الكبد الكحولي والكبد الدهني غير الكحولي والتهاب الكبد.



وتشير دراسة، أجريت في عام 2021، إلى تحسّن في وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الذين تناولوا مكملات "شوك الحليب"، ما يدل على إمكانية تقليل الالتهاب وتلف الكبد.



لكن، يُنصح باستشارة الطبيب المختص قبل تطبيق أي نصيحة تتعلق بالصحة.

ميرور

