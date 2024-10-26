مشروب طبيعي لتعزيز صحة الكبد وإشراقة البشرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت خبيرة في الصحة عن مشروب طبيعي، يمكن أن يساعد في دعم صحة الكبد وتعزيز إشراقة البشرة.
وعبر صفحتها على "تيك توك" التي تضم 566 ألف متابع، شاركت جينيفر تيمبل، الممارسة المعتمدة في الأيورفيدا (نظام طبي تقليدي نشأ في الهند يعتمد على فكرة التوازن بين الجسم والعقل والروح)، وصفة مشروب عشبة الخرفيش أو شوك الحليب، قائلة: "اشرب كوبا واحدا من هذا الشاي يوميا لمدة أسبوع، للمساعدة في تطهير الكبد وزيادة مستوى الطاقة وتقليل السموم في الجسم".
وأضافت جينيفر: "يمكن استخدام البذور الكاملة من العشبة أو طحنها. شخصيا، أفضل طحنها مسبقا لتقليل مدة النقع، لأنها صلبة".
ولتحضير الشاي، أوضحت: "الوصفة بسيطة، فقط قم بغلي كوب من الماء وأضف ملعقة صغيرة من البذور المطحونة أو الكاملة. ثم يُنقع المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل، وقد تلاحظ بعد أسبوع أن بشرتك أصبحت أكثر توهجا وصحة".
وتُعرف عشبة "شوك الحليب" بتأثيراتها المدهشة في حماية الكبد، وغالبا ما يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من تلف الكبد بسبب أمراض، مثل الكبد الكحولي والكبد الدهني غير الكحولي والتهاب الكبد.
وتشير دراسة، أجريت في عام 2021، إلى تحسّن في وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الذين تناولوا مكملات "شوك الحليب"، ما يدل على إمكانية تقليل الالتهاب وتلف الكبد.
لكن، يُنصح باستشارة الطبيب المختص قبل تطبيق أي نصيحة تتعلق بالصحة.
ميرور
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