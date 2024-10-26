أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، مع بقائها دون معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويكون الطقس يوم الاثنين، لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يوم الثلاثاء، معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9, وفي مناطق البادية 26 - 11, وفي مناطق السهول 24 - 14, وفي الأغوار الشمالية 32 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.-(بترا)
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