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أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدا

10/26/2024 4:27:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، مع بقائها دون معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويكون الطقس يوم الاثنين، لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويبقى الطقس يوم الثلاثاء، معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10 ، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9, وفي مناطق البادية 26 - 11, وفي مناطق السهول 24 - 14, وفي الأغوار الشمالية 32 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.-(بترا)

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