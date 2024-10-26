وسائل إعلام إيرانية: الهجوم الإسرائيلي أحبط بنجاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم السبت، عن
مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت فجرًا مع "أجسام طائرة صغيرة"
هاجمت شرقي العاصمة طهران.
وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي
"نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى الدفاعات الجوية
تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.
من جانبها، أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية"
انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الاحتلال الإسرائيلي
تنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية إيرانية.
في الأثناء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه
أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، مضيفا أن جميع طائراته التي نفذت الهجوم
عادت إلى قواعدها بسلام.
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