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وسائل إعلام إيرانية: الهجوم الإسرائيلي أحبط بنجاح

10/26/2024 4:27:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم السبت، عن مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت فجرًا مع "أجسام طائرة صغيرة" هاجمت شرقي العاصمة طهران.
وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي "نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.

من جانبها، أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية إيرانية.

في الأثناء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، مضيفا أن جميع طائراته التي نفذت الهجوم عادت إلى قواعدها بسلام.

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