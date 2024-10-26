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التفاصيل الكاملة للهجوم الإسرائيلي على إيران

10/26/2024 4:27:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من صباح السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، رغم عدم ورود أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.
وبعد 4 ساعات من بداية العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "أيام الرد"، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، وأن جميع طائراته التي نفذت الهجوم على إيران عادت إلى قواعدها بسلام، وأن العملية حققت جميع أهدافها.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن تنفيذ الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات النظام الإيراني ضد إسرائيل ومواطنيها.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن الرد الإسرائيلي على إيران انتهى، وطلب من طهران عدم الرد أو التصعيد، مؤكدا أنه لو قررت إيران الرد "فسنكون مستعدين تماما للدفاع عن إسرائيل مرة أخرى وستكون هناك عواقب وخيمة.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هذا هو نهاية تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران.

وكان الهجوم الإسرائيلي قد بدأ قبيل الساعة الثانية فجرا على طهران، وبعد ذلك بفترة وجيزة أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري عن بدء هجوم دقيق وموجه على إيران.

ولاحقا تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن موجة ثانية من الهجمات الإسرائيلية ضد إيران استهدفت مواقع بعضها في شيراز، ثم نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن إسرائيل استهدفت إيران بـ3 موجات من الضربات، وأن الموجات الأولى من تلك الضربات الإسرائيلية استهدفت نظام الدفاع الجوي لإيران.

وبعد نحو 4 ساعات أكدت هيئة البث الإسرائيلية انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي شاركت فيه مئات الطائرات المقاتلة، كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم على إيران انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.

أهداف الهجوم الإسرائيلي
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، وأن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، وأنه يتابع التطورات من إيران ووكلائها حسب تعبيره.

وأضاف أنه يقصف أهدافا عسكرية في إيران وفق توجيهات القيادة السياسية مشيرا إلى أنه يجري تقييما متواصلا للوضع، ولا تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن الهجوم على إيران لا يشمل منشآت نووية أو نفطية. كما نقلت شبكة إن بي سي نيوز عن مسؤول أميركي قوله إنه يبدو أن ضربات إسرائيل مقتصرة على أهداف عسكرية ولا تشمل مراكز نووية أو منشآت طاقة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم على إيران يتم على موجات ويستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين أنه سيتم إصدار إعلان رسمي إسرائيلي قريبا بشأن الهجوم على إيران.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع.

كما نقلت الإذاعة عن الناطق العسكري الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية والأميركية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان يتولى قيادة الهجوم على إيران من ملجأ سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة إن بي سي نيوز قوله "نضرب أهدافا قد تكون شكلت تهديدا لنا في الماضي أو يمكن أن تهددنا في المستقبل".

وفي حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران منذ أكثر من ساعة، أكد مدير مطار الخميني الدولي أن حالة مطاري الخميني ومهر آباد طبيعية وعملية استقبال المسافرين قائمة، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة أمنية.

الرواية الإيرانية
وفي طهران، قال الدفاع الجوي الإيراني إنه "تصدى لمحاولات الكيان الصهيوني استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد".

وقال مركز الدفاعات الجوية بطهران إن أصوات الانفجارات التي سمعت في طهران ناتجة عن "تعاملنا مع محاولات الكيان الصهيوني استهداف 3 نقاط"، مشيرا إلى أنه "يتم التحقيق في تفاصيل وزوايا تعامل الدفاعات الجوية مع محاولات الكيان الصهيوني".

ولاحقا قال مركز الدفاعات الجوية الإيرانية إن "الكيان الصهيوني هاجم مواقع عسكرية بمحافظات طهران وخوزستان وعيلام".

وأضاف أن "هجوم الكيان الصهيوني أسفر عن أضرار محدودة في بعض المواقع".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت قبل قليل مع أجسام طائرة صغيرة هاجمت شرقي طهران، وأن العملية الهجومية التي نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح.

وأكدت تلك المصادر أن الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب.

وبدوره، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع 6 أصوات قوية تشبه الانفجارات قبل ساعة في عدة مناطق بالعاصمة وقال إن مصدرها غير معروف. ونقل عن مصادر أمنية قوله إن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الأصوات القوية التي سمعت في العاصمة طهران.

وفي حين قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن "الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران"، أكدت وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصادر مطلعة أنه لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني غربي وجنوب غربي طهران.

أما وكالة تسنيم فنقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها أن دوي الانفجارات ناتج عن اشتباك الدفاعات الجوية للجيش الإيراني بـ3 مواقع حول طهران.

وقالت تلك المصادر لوكالة تسنيم الدولية إن إيران -كما أعلنت سابقا- مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل، مؤكدة أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل وفق ما ورد في الوكالة.

وغير بعيد من ذلك، نقلت صحيفة إيران المقربة من الحكومة عن مصدر مطلع قوله إن الدفاع الجوي الإيراني أدى مهامه بنجاح.

وسارعت وكالة مهر الإيرانية إلى نفي ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في مدينة شيراز.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني إلغاء جميع الرحلات في جميع المسارات حتى إشعار آخر.

هذا وقد نشرت وكالات محلية إيرانية، مشاهد متفرقة من مناطق بالعاصمة الإيرانية طهران ومحيطها توثق هدوء الأوضاع وخلوها من أي مشاهد لدخان أو نيران عقب مزاعم إسرائيلية بشن هجوم على أهداف في المنطقة.

تصريحات أميركية
وفي أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي، قال البيت الأبيض إنه يدرك أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران في إطار الدفاع عن النفس.

ونقلت فوكس نيوز عن مصدر أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات بشأن الضربات الإسرائيلية في إيران.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أنه تم إطلاع كامالا هاريس نائبة الرئيس على ضربات إسرائيل ضد أهداف عسكرية في إيران.

وأكد هذا المسؤول بالبيت الأبيض أن هاريس تتابع التطورات عن كثب وستواصل الحصول على التحديثات.

ومن جهته قال مسؤول في البنتاغون للجزيرة إنه لا تغيير في انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وإن سرب مقاتلات "إف-16" الذي وصل إلى المنطقة "يأتي في سياق حماية قواتنا والدفاع عن إسرائيل".

وقال هذا المسؤول إن إسرائيل أخطرتهم مسبقا بنيتها توجيه ضربات ضد ايران.

ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل أخطرت إدارة بايدن قبل ساعات بأن الغارة الجوية الإسرائيلية ستنفذ هذه الليلة.

وبعد بداية الهجوم بقليل، قال مسؤول عسكري أميركي رفيع للجزيرة، إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.

كما قال مسؤول أميركي للجزيرة إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في الضربات التي تعرضت لها إيران الليلة.

انفجارات في طهران
وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة ووسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية بطهران أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلا.

وقال مدير مكتب الجزيرة في طهران إن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الآن أنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل.

وقال إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية خاصة في شرق العاصمة طهران.

وبدورها أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع صوت عدة انفجارات في العاصمة طهران.

كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

ضربات بسوريا وانفجارات بالعراق
وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".

وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وفي العراق، أفادت مصادر محلية عراقية بسماع دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الآن بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

ولكن مصدرا أمنيا عراقيا قال للجزيرة إنه لا انفجارات في محافظة البصرة، وأن ما سمع من أصوات مصدره الشريط الحدودي العراقي الإيراني.

وأعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف حركة الطيران في جميع المطارات حتى إشعار آخر.-(الجزيرة)

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