العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة النقل في البلاد أعلنت إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات، وذلك بعد تعليق الرحلات في جميع المطارات لوقت قصير عزته إلى وجود توتر بالمنطقة.
وكان وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، أعلن فجر السبت، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية."
وأضاف البيان، أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية".
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