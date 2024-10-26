العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة النقل في البلاد أعلنت إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات، وذلك بعد تعليق الرحلات في جميع المطارات لوقت قصير عزته إلى وجود توتر بالمنطقة.



وكان النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، أعلن فجر السبت، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت.



وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية."



وأضاف البيان، أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية".



