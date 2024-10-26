إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية

إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية
التاريخ
10/26/2024 4:27:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا اليوم.
وكانت هيئة الطيران المدني الإيراني أعلنت، فجر اليوم السبت، إلغاء جميع الرحلات في المسارات كافة حتى إشعار آخر، وذلك مع إعلان إسرائيل بدء هجوم على إيران، وسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.
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