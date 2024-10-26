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إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية

10/26/2024 4:27:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أن الرحلات الجوية ستعود إلى وضعها الطبيعي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا اليوم.


وكانت هيئة الطيران المدني الإيراني أعلنت، فجر اليوم السبت، إلغاء جميع الرحلات في المسارات كافة حتى إشعار آخر، وذلك مع إعلان إسرائيل بدء هجوم على إيران، وسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.


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