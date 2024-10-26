مصادر: إسرائيل أخبرت إيران مسبقا بالأهداف التي ستهاجمها

موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد.



كما نقلت عن المصادر قولها إن إسرائيل أوضحت لإيران مسبقا الأهداف التي ستهاجمها وتلك التي ستتجنبها بشكل عام.



وقالت تلك المصادر إن إسرائيل حثت إيران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقا.



وأوضحت أن إسرائيل حذرت إيران أنها ستشن هجوما آخر أكثر قوة إذا ردت طهران.



كما نقلت أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم "نتوقع أن ترد إيران بطريقة محدودة تسمح لإسرائيل بوقف دورة الانتقام المتبادل".-(الجزيرة)