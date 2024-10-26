مصادر: إسرائيل أخبرت إيران مسبقا بالأهداف التي ستهاجمها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد.
كما نقلت عن المصادر قولها إن إسرائيل أوضحت لإيران مسبقا الأهداف التي ستهاجمها وتلك التي ستتجنبها بشكل عام.
وقالت تلك المصادر إن إسرائيل حثت إيران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقا.
وأوضحت أن إسرائيل حذرت إيران أنها ستشن هجوما آخر أكثر قوة إذا ردت طهران.
كما نقلت أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم "نتوقع أن ترد إيران بطريقة محدودة تسمح لإسرائيل بوقف دورة الانتقام المتبادل".-(الجزيرة)
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