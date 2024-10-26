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إسرائيل: بات لدينا هامش تحرك أوسع في الأجواء الإيرانية

10/26/2024 4:27:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنها على الدفاعات الجوية الإيرانية السبت أعطته حرية تحرك أكبر في أجواء إيران، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في إحاطة تلفزيونية: ((باتت إسرائيل الآن تتمتع بهامش تحرك أوسع في أجواء إيران أيضاً)).


وشنت إسرائيل على إيران ثلاث موجات من الضربات شملت عشرين موقعاً، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر مطلعة أن العملية الهجومية الإسرائيلية التي نفذت ((بأجسام طائرة صغيرة)) أحبطت بنجاح.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه أكمل ضرباته التي استهدفت إيران، وإن طائراته ((عادت بسلام)) بعدما ((ضربت المنشآت المستخدمة لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل)).

وأضاف البيان أنه تم أيضاً ((ضرب منظومة صواريخ أرض-جو وقدرات جوية إيرانية إضافية، كانت تهدف إلى تقييد حرية إسرائيل الجوية في العمل في إيران)). ولم تعترف إيران على الفور بأي أضرار لحقت بمنشآتها العسكرية.-(وكالات)

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