إسرائيل: بات لدينا هامش تحرك أوسع في الأجواء الإيرانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنها على الدفاعات الجوية الإيرانية السبت أعطته حرية تحرك أكبر في أجواء إيران، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في إحاطة تلفزيونية: ((باتت إسرائيل الآن تتمتع بهامش تحرك أوسع في أجواء إيران أيضاً)).
وشنت إسرائيل على إيران ثلاث موجات من الضربات شملت عشرين موقعاً، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر مطلعة أن العملية الهجومية الإسرائيلية التي نفذت ((بأجسام طائرة صغيرة)) أحبطت بنجاح.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه أكمل ضرباته التي استهدفت إيران، وإن طائراته ((عادت بسلام)) بعدما ((ضربت المنشآت المستخدمة لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل)).
وأضاف البيان أنه تم أيضاً ((ضرب منظومة صواريخ أرض-جو وقدرات جوية إيرانية إضافية، كانت تهدف إلى تقييد حرية إسرائيل الجوية في العمل في إيران)). ولم تعترف إيران على الفور بأي أضرار لحقت بمنشآتها العسكرية.-(وكالات)
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