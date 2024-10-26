نازحة من مشفى اقتحمه جيش إسرائيل بغزة: حوصرنا لأيام دون طعام أو ماء

قالت سيدة فلسطينية نزحت من كمال عدوان بعد اقتحامه من الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، إنهم تعرضوا لحصار شديد داخل المستشفى لأيام دون توفر طعام ولا مياه.



وأضافت "أم عدي أبو هليل"، التي وصلت إلى المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة: "حوصرنا داخل المستشفى لأيام، دون طعام ولا مياه".



وأوضحت أن طفلها عدي، أصيب منذ 5 أيام وهو داخل مستشفى كمال عدوان، دون أو توضح طبيعة إصابته أو ملابساته.



وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سمح لهما صباح اليوم، بمغادرة المستشفى والنزوح لمدينة غزة، بعدما اقتحمه واحتجز الرجال والمرضى والطواقم الطبية.



ولفتت إلى أنها قطعت مع طفلها المصاب مسافة تزيد عن 10 كيلومترات سيرا على الأقدام، عبر ممر حدده الجيش الإسرائيلي "شارع صلاح الدين" في المنطقة الشرقية، وصولا إلى مدينة غزة.



وبدت على الطفل المصاب عدي ملامح التعب والإجهاد، بينما كان يقف داخل المستشفى وهو بأقدامٍ مغبرة وحافية.



وفي تصريح للأناضول، قال الوكيل المساعد لوزارة الصحة بغزة ماهر شامية، إن الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه للمستشفى فصل النساء عن الرجال في ساحته، وسمح للنساء بالمغادرة باتجاه مدينة غزة.



وأضاف أن "الجيش احتجز مرضى وجرحى وطواقم طبية ومدير المستشفى حسام أبو صفية"، حيث ما زال مصيره مجهولا.



كما أفادت وزارة الصحة في وقت سابق، بوفاة طفلين من المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، جراء توقف المولدات الكهربائية عن العمل جراء استهداف ألواح الطاقة الشمسية، واستهداف محطة الأكسجين.



ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام المستشفى وتفتيش أقسامه وإطلاق النيران، مسببا حالة من الذعر بين 600 شخص داخله بين مرضى وجرحى ومرافقيهم ونازحين وطواقم طبية.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انقطاع الاتصالات بالطواقم الطبية داخل مستشفى كمال عدوان إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.



كذلك قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال بهذا المستشفى الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي صباحا واعتقل منه مئات المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، وفق وزارة الصحة.



ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة في محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.



وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.



وتزامنت هذه العملية مع حصار إسرائيلي مشدد على محافظة الشمال منعت خلاله إسرائيل دخول إمدادات المياه والطعام والأدوية والمساعدات الإغاثية ما أثار تنديد مسؤولين أممين.



ومنذ بدء هذا الهجوم، صعد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمستشفيات شمال غزة عبر إطلاق النيران من طائرات كواد كابتر أو استهدافها بقذائف وصورايخ ما أسفر عن سقوط ضحايا.



وفي سياق آخر، استهدف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الجمعة تجمعا للمواطنين غرب مدينة غزة.



وأفاد مصور الأناضول، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت مواطنين كانوا يوزعون مساعدات على الفلسطينيين غرب غزة.



وأفاد المسعف، الذي أوصل عددا من الإصابات والقتلى جراء الاستهداف للمستشفى، إن عددا "من الشهداء ما زالوا ملقون على الأرض".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)