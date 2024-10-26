55.6 دينار سعر غرام الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 55.60 دينار عند لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53.50 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.70 دينار و 49 دينارا على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 391 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 447 دينارا.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب على المصاغ الذهبي في السوق المحلية ضعيف جدا، ومثله العرض على الليرات والسبائك.
وأضاف علان، أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 2747 دولار للأونصة الواحدة.
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