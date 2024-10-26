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55.6 دينار سعر غرام الذهب محليا

10/26/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 55.60 دينار عند لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53.50 دينار لجهة الشراء.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.70 دينار و 49 دينارا على التوالي.


وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 391 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 447 دينارا.


وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب على المصاغ الذهبي في السوق المحلية ضعيف جدا، ومثله العرض على الليرات والسبائك.


وأضاف علان، أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 2747 دولار للأونصة الواحدة.


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