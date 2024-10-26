البكار: المركز الأردني الألماني يمهد الطريق للكفاءات الأردنية للعمل بألمانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بخصوص المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة الأردنية للعمل في ألمانيا جاءت مواصلة للجهود الملكية السامية مع الدول الصديقة والشقيقة.
وأكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المركز يمهد الطريق أمام الكفاءات والعمالة الأردنية الماهرة المؤهلة والمدربة لدخول سوق العمل الألماني وفقا للتخصصات التي يطلبها من خلال توفير المعلومات والمشورة وفرص التدريب المتاحة لهذه العمالة.
وأشار الى أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية على صعيد تطوير منظومة التدريب المهني والتقني في الأردن وعلى صعيد التعاون لتشغيل الكفاءات الأردنية في ألمانيا.
وأوضح أن عدد الأردنيين المهتمين والمستفيدين من مشروع الشراكة من اجل التنمية الموجه نحو التدريب المهني وهجرة العمل والخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز منذ افتتاحه أواخر العام الماضي بلغ نحو 200 شخص.
وأضاف، أن الخدمات التي يقدمها المركز تتمثل بتقديم المشورة والمعلومات حول سوق العمل الألماني لتسهيل الوصول إلى فرص العمل المتاحة، من خلال توضيح آلية اعتماد الشهادات ومعادلتها وإجراءات الحصول على التأشيرة والمستويات المطلوب اجتيازها في اللغة الألمانية.
وبشأن برنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا ضمن مشروع الشراكة من اجل التنمية الموجه نحو التدريب المهني وهجرة العمل (PAM) ، قال الوزير إن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب الأردنيين من خلال انخراطهم ببرنامج التدريب المهني المزدوج الذي يتضمن الجانب النظري من الدراسة في معاهد التعليم المهني في ألمانيا، بالإضافة إلى التطبيق العملي من خلال العقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص في قطاع المهن الحرفية في ألمانيا، شريطة اجتيازهم مستويات اللغة الألمانية المطلوبة والحصول على تأشيرة.
وبين، أن المشروع يستهدف ثلاثة قطاعات عمل مطلوبة في سوق العمل وهي الكهرباء مع التركيز على الطاقة المتجددة، صيانة المركبات الكهربائية والهجينة والصناعات الغذائية "صناعة المخبوزات"، ما يعزز فرص الحصول على عمل في مجال المهن الحرفية في المانيا.
ولفت الى أن الشباب الأردني يكتسب خبرة عملية واسعة من خلال نظام التدريب المهني المزدوج الألماني، ضمن قطاع المهن الحرفية الألماني، حيث التحق 6 أردنيين ببرنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا، ويستمر تدريبهم على مدار الثلاث السنوات والنصف المقبلة، علما أن العدد المستهدف بالمشروع 300 أردني.
وقال، "يخضع حاليا 140 أردنيا وأردنية لدورات متخصصة باللغة الألمانية في معاهد التدريب المهني في الأردن، ليتمكن الذين يجتازوا الاختبارات المقررة من السفر إلى ألمانيا مطلع العام المقبل ".
وأشار الى أن مشروع انشاء المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة ومشروع الشراكة من اجل التنمية الموجه نحو التدريب المهني وهجرة العمل، هو من المشاريع المنفذة من قبل التعاون الدولي الألماني بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني في الأردن.
يذكر أنه للاستفادة من خدمات المركز الأردني الألماني وللتعرف على المزيد من المعلومات حول برنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا، التواصل من خلال هواتف رقم 0796027394 و064013089 خلال أوقات عمل المركز من الساعة 08:30 صباحاً - 04:30 مساءً أو عبر البريد الإلكتروني:[email protected] .
بترا
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