البكار: المركز الأردني الألماني يمهد الطريق للكفاءات الأردنية للعمل بألمانيا

قال العمل الدكتور خالد البكار إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بخصوص المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة الأردنية للعمل في ألمانيا جاءت مواصلة للجهود الملكية السامية مع الدول الصديقة والشقيقة.



وأكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المركز يمهد الطريق أمام الكفاءات والعمالة الأردنية الماهرة المؤهلة والمدربة لدخول سوق العمل الألماني وفقا للتخصصات التي يطلبها من خلال توفير المعلومات والمشورة وفرص التدريب المتاحة لهذه العمالة.



وأشار الى أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية على صعيد تطوير منظومة التدريب المهني والتقني في الأردن وعلى صعيد التعاون لتشغيل الكفاءات الأردنية في ألمانيا.



وأوضح أن عدد الأردنيين المهتمين والمستفيدين من مشروع الشراكة من اجل التنمية الموجه نحو التدريب المهني وهجرة العمل والخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز منذ افتتاحه أواخر العام الماضي بلغ نحو 200 شخص.



وأضاف، أن الخدمات التي يقدمها المركز تتمثل بتقديم المشورة والمعلومات حول سوق العمل الألماني لتسهيل الوصول إلى فرص العمل المتاحة، من خلال توضيح آلية اعتماد الشهادات ومعادلتها وإجراءات الحصول على التأشيرة والمستويات المطلوب اجتيازها في اللغة الألمانية.



وبشأن برنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا ضمن مشروع الشراكة من اجل التنمية الموجه نحو التدريب المهني وهجرة العمل (PAM) ، قال الوزير إن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب الأردنيين من خلال انخراطهم ببرنامج التدريب المهني المزدوج الذي يتضمن الجانب النظري من الدراسة في معاهد التعليم المهني في ألمانيا، بالإضافة إلى التطبيق العملي من خلال العقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص في قطاع المهن الحرفية في ألمانيا، شريطة اجتيازهم مستويات اللغة الألمانية المطلوبة والحصول على تأشيرة.



وبين، أن المشروع يستهدف ثلاثة قطاعات عمل مطلوبة في سوق العمل وهي الكهرباء مع التركيز على الطاقة المتجددة، صيانة المركبات الكهربائية والهجينة والصناعات الغذائية "صناعة المخبوزات"، ما يعزز فرص الحصول على عمل في مجال المهن الحرفية في المانيا.



ولفت الى أن الشباب الأردني يكتسب خبرة عملية واسعة من خلال نظام التدريب المهني المزدوج الألماني، ضمن قطاع المهن الحرفية الألماني، حيث التحق 6 أردنيين ببرنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا، ويستمر تدريبهم على مدار الثلاث السنوات والنصف المقبلة، علما أن العدد المستهدف بالمشروع 300 أردني.



وقال، "يخضع حاليا 140 أردنيا وأردنية لدورات متخصصة باللغة الألمانية في معاهد التدريب المهني في الأردن، ليتمكن الذين يجتازوا الاختبارات المقررة من السفر إلى ألمانيا مطلع العام المقبل ".



وأشار الى أن مشروع انشاء المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة ومشروع الشراكة من اجل التنمية الموجه نحو التدريب المهني وهجرة العمل، هو من المشاريع المنفذة من قبل التعاون الدولي الألماني بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني في الأردن.



يذكر أنه للاستفادة من خدمات المركز الأردني الألماني وللتعرف على المزيد من المعلومات حول برنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا، التواصل من خلال هواتف رقم 0796027394 و064013089 خلال أوقات عمل المركز من الساعة 08:30 صباحاً - 04:30 مساءً أو عبر البريد الإلكتروني:[email protected] .

بترا