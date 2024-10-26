أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3710 أطنان، منها 2206 طن خضار، 1217طن فواكه و287 طنا من الورقيات.



وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15- 25 قرشا، البصل الناشف 20-35 قرشا، البطاطا 50 - 75 قرشا، البندورة 10- 25 قرشا، الجزر 40 - 50 قرشا، الخيار 40 - 60 قرشا، الزهرة 20 - 40 قرشا، الليمون 30- 60 قرشا والموز البلدي 35- 65 قرشا.-(بترا)