أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3710 أطنان، منها 2206 طن خضار، 1217طن فواكه و287 طنا من الورقيات.
وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15- 25 قرشا، البصل الناشف 20-35 قرشا، البطاطا 50 - 75 قرشا، البندورة 10- 25 قرشا، الجزر 40 - 50 قرشا، الخيار 40 - 60 قرشا، الزهرة 20 - 40 قرشا، الليمون 30- 60 قرشا والموز البلدي 35- 65 قرشا.-(بترا)
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