جمعية رجال الأعمال تلتقي وفد الأعمال التايواني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين وفد مجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان TAITRA، والممثل المقيم في المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه (تايوان) لدى المملكة السيد علي ينج، في مقر الجمعية، بحضور عدد من رجال الأعمال الأردنيين والتايوانيين، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وتايوان والتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك بين مجتمعي الأعمال خاصة في قطاع الطبي والتكنولوجي
وأكد الطباع خلال اللقاء أن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية تاريخية مع تايوان تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وأن المكتب الثقافي والاقتصادي لتايبيه الذي يغطي منطقة الأردن والعديد من المناطق العربية له الفضل بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، كما قدم الشكر لوزارة الاستثمار الأردنية على المشاركة بتقديم عرض عن الفرص الاستثمارية في الأردن، وأشار الطباع إلى الوضع الإقليمي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتوترات التي أحدثتها مشيرا أن الأردن رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة في المنطقة إلا أنها منطقة آمنة ومستقرة وتتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة على مستوى الإقليم.
وأشار الطباع إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الأردنية التايوانية من خلال توقيع اتفاقيات تجمع مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين في المستقبل القريب، والمزيد من التعاون في تطوير المشاريع الاستثمارية والتنموية في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها في قطاع الصناعات الذكية والمدن الذكية والطاقة المتجددة والرعاية الطبية والسياحة والسياحة العلاجية بما يصب في مصلحة الطرفين، ومواصلة التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص في الأردن وتايوان لتعزيز الاستثمارات التايوانية المحدودة في الأردن، كما دعا مجتمع الأعمال التايواني للإطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون البيئة الاستثماري الجديد خاصة مع وجود آفاق واسعة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، وضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث أن حجم التجارة بين الطرفين دون مستوى الطموح والامكانات المتاحة.
من جانبه، أشاد ينج بدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين وبعملها المتواصل بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وتايوان، وأكد أن المكتب على استعداد تام بتقديم الدعم اللازم لنجاح المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الأردن وتايوان، ومواصلة العمل على تشجيع الاستثمار في الأردن حيث تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة وأنها مستقرة رغم التوترات المحيطة بها، وأكد أن الاستثمارات التايوانية في منطقة شرق آسيا من الاستثمارات الهامة، حيث يتطلع إلى زيادة الاستثمارات التايوانية في الأردن خاصة في قطاع التكنولوجيا والصناعة الذكية والرعاية الطبية، وأشار ينج إلى حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث زادات الصادرات التايوانية إلى الأردن بنسبة 6% خلال السنوات الأخيرة .
بدورها، أشادت السيدة منيرة لو المدير العام لوفد مجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية التي تتمتع بها الأردن رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة في المملكة، وأشارت إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال الأردني والتايواني في المجال الرعاية الطبية والتكنولوجيا، والعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي الأردني، بالإضافة إلى ضرورة تذليل العقبات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة إمكانيات التصدير الغير المستغلة في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية الذكية والذكاء الاصطناعي.
بدوره، رحب الدكتورعبدالله بشير عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالوفد التايواني، وأشار إلى نجاح القطاع الطبي في الأردن والذي يعد الأول على مستوى المنطقة في التطور العلمي والتكنولوجي، حيث يقدم الرعاية الصحية والطبية بكل كفاءة وتقدم وبأدوات تكنولوجية متقدمة، وبوجود كوادر طبية على مستوى عالمي من الخبرة والكفاءة في التخصصات الطبية، كما رحب بتعزيز التعاون الطبي وتبادل الخبرات الطبية بين الجانبين بما يرفد قطاع الصحة ويعزز من تنافسيته على مستوى العالم.
وقدمت المهندسة لينا شحاتيت عرض تقديمي من وزارة الاستثمار يوضح الواقع الاستثماري في الأردن والمميزات التي يقدمها قانون البيئة الاستثماري الجديد للمستثمرين، وأيضا استعرضت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة خاصة في القطاع الطبي والسياحة والسياحة العلاجية، كما قدم الوفد التايواني عروض تقديمية عن القطاع الطبي والمعدات الطبية المتقدمة في تايوان وأعربوا عن مدى ترحيبهم بتعزيز التعاون في القطاع الطبي بين الأردن وتايوان وأكدوا على أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين.
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