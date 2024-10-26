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جمعية رجال الأعمال تلتقي وفد الأعمال التايواني

10/26/2024 4:27:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين وفد مجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان TAITRA، والممثل المقيم في المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه (تايوان) لدى المملكة السيد علي ينج، في مقر الجمعية، بحضور عدد من رجال الأعمال الأردنيين والتايوانيين، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وتايوان والتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك بين مجتمعي الأعمال خاصة في قطاع الطبي والتكنولوجي

وأكد الطباع خلال اللقاء أن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية تاريخية مع تايوان تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وأن المكتب الثقافي والاقتصادي لتايبيه الذي يغطي منطقة الأردن والعديد من المناطق العربية له الفضل بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، كما قدم الشكر لوزارة الاستثمار الأردنية على المشاركة بتقديم عرض عن الفرص الاستثمارية في الأردن، وأشار الطباع إلى الوضع الإقليمي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتوترات التي أحدثتها مشيرا أن الأردن رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة في المنطقة إلا أنها منطقة آمنة ومستقرة وتتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة على مستوى الإقليم.

وأشار الطباع إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الأردنية التايوانية من خلال توقيع اتفاقيات تجمع مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين في المستقبل القريب، والمزيد من التعاون في تطوير المشاريع الاستثمارية والتنموية في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها في قطاع الصناعات الذكية والمدن الذكية والطاقة المتجددة والرعاية الطبية والسياحة والسياحة العلاجية بما يصب في مصلحة الطرفين، ومواصلة التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص في الأردن وتايوان لتعزيز الاستثمارات التايوانية المحدودة في الأردن، كما دعا مجتمع الأعمال التايواني للإطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون البيئة الاستثماري الجديد خاصة مع وجود آفاق واسعة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، وضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث أن حجم التجارة بين الطرفين دون مستوى الطموح والامكانات المتاحة.

من جانبه، أشاد ينج بدور جمعية رجال الأعمال الأردنيين وبعملها المتواصل بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وتايوان، وأكد أن المكتب على استعداد تام بتقديم الدعم اللازم لنجاح المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الأردن وتايوان، ومواصلة العمل على تشجيع الاستثمار في الأردن حيث تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة وأنها مستقرة رغم التوترات المحيطة بها، وأكد أن الاستثمارات التايوانية في منطقة شرق آسيا من الاستثمارات الهامة، حيث يتطلع إلى زيادة الاستثمارات التايوانية في الأردن خاصة في قطاع التكنولوجيا والصناعة الذكية والرعاية الطبية، وأشار ينج إلى حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث زادات الصادرات التايوانية إلى الأردن بنسبة 6% خلال السنوات الأخيرة .

بدورها، أشادت السيدة منيرة لو المدير العام لوفد مجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية التي تتمتع بها الأردن رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة في المملكة، وأشارت إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال الأردني والتايواني في المجال الرعاية الطبية والتكنولوجيا، والعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي الأردني، بالإضافة إلى ضرورة تذليل العقبات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة إمكانيات التصدير الغير المستغلة في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية الذكية والذكاء الاصطناعي.

بدوره، رحب الدكتورعبدالله بشير عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالوفد التايواني، وأشار إلى نجاح القطاع الطبي في الأردن والذي يعد الأول على مستوى المنطقة في التطور العلمي والتكنولوجي، حيث يقدم الرعاية الصحية والطبية بكل كفاءة وتقدم وبأدوات تكنولوجية متقدمة، وبوجود كوادر طبية على مستوى عالمي من الخبرة والكفاءة في التخصصات الطبية، كما رحب بتعزيز التعاون الطبي وتبادل الخبرات الطبية بين الجانبين بما يرفد قطاع الصحة ويعزز من تنافسيته على مستوى العالم.

وقدمت المهندسة لينا شحاتيت عرض تقديمي من وزارة الاستثمار يوضح الواقع الاستثماري في الأردن والمميزات التي يقدمها قانون البيئة الاستثماري الجديد للمستثمرين، وأيضا استعرضت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة خاصة في القطاع الطبي والسياحة والسياحة العلاجية، كما قدم الوفد التايواني عروض تقديمية عن القطاع الطبي والمعدات الطبية المتقدمة في تايوان وأعربوا عن مدى ترحيبهم بتعزيز التعاون في القطاع الطبي بين الأردن وتايوان وأكدوا على أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين.

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