الجيش الإيراني يعلن مقتل اثنين من جنوده بالهجوم الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش
الإيراني مقتل اثنين من جنوده خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.
وأكد الجيش
الإيراني أن الدفاع الجوي تصدى لمحاولات إسرائيلية لضرب مواقع عدة حول طهران وفي
أنحاء البلاد، وأن الهجوم تم من خارج الحدود وتسبب بأضرار محدودة.
من جهتها، قالت
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر
محدودة" وأعربت عن الافتخار بقدرات بلادها الدفاعية.
من جانبه، قال
رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني إن "قواتنا المسلحة زلزلت الاستكبار
العالمي عبر تصديها للعدوان الصهيوني".
بدوره، قال رئيس
منظمة القضاء العسكري الإيراني إن صواريخ المضادات الجوية الإيرانية تصدت للعدوان
الإسرائيلي بنجاح.
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