Saturday, 26 October 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإيراني يعلن مقتل اثنين من جنوده بالهجوم الإسرائيلي

10/26/2024 4:27:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الإيراني مقتل اثنين من جنوده خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.
وأكد الجيش الإيراني أن الدفاع الجوي تصدى لمحاولات إسرائيلية لضرب مواقع عدة حول طهران وفي أنحاء البلاد، وأن الهجوم تم من خارج الحدود وتسبب بأضرار محدودة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة" وأعربت عن الافتخار بقدرات بلادها الدفاعية.

من جانبه، قال رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني إن "قواتنا المسلحة زلزلت الاستكبار العالمي عبر تصديها للعدوان الصهيوني".

بدوره، قال رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني إن صواريخ المضادات الجوية الإيرانية تصدت للعدوان الإسرائيلي بنجاح.

MENAFN26102024000072011014ID1108820120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث