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الإدراج في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية

10/26/2024 4:22:10 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أكملت Rigaku Holdings Corporation، الشريك العالمي للحلول في مجال تحليل الأشعة السينية (المقر الرئيسي: أكيشيما، طوكيو؛ الرئيس والمدير التنفيذي: Jun Kawakami؛ "Rigaku")، إجراءات إدراجها في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية اعتبارًا من اليوم.

ملاحظة: يُعدُّ هذا المستند بيانًا صحفيًا مخصَّصًا للإعلان العام عن إدراج شركة Rigaku في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية. لم يتم العمل على إعداده بغرض جذب الاستثمارات أو أي أعمال مماثلة، سواء داخل اليابان أو خارجها.

لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا أو بيعًا للأوراق المالية في الولايات المتحدة. يحظر طرح أو بيع الأسهم العادية لشركة Rigaku في الولايات المتحدة في ظل عدم التسجيل أو الإعفاء من المتطلبات. إذا تم إجراء أي طرح عام للأسهم العادية لشركة Rigaku في الولايات المتحدة، فسيتم ذلك عن طريق نشرة يمكن اقتنائها من شركة Rigaku أو المساهمين البائعين والتي ستحتوي على معلومات مفصَّلة حول شركة Rigaku وإدارتها، بالإضافة إلى البيانات المالية. لن يتم إجراء طرح عام للأسهم العادية لشركة Rigaku في الولايات المتحدة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


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