الإدراج في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أكملت Rigaku Holdings Corporation، الشريك العالمي للحلول في مجال تحليل الأشعة السينية (المقر الرئيسي: أكيشيما، طوكيو؛ الرئيس والمدير التنفيذي: Jun Kawakami؛ "Rigaku")، إجراءات إدراجها في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية اعتبارًا من اليوم.
ملاحظة: يُعدُّ هذا المستند بيانًا صحفيًا مخصَّصًا للإعلان العام عن إدراج شركة Rigaku في سوق طوكيو الرئيسي للأوراق المالية. لم يتم العمل على إعداده بغرض جذب الاستثمارات أو أي أعمال مماثلة، سواء داخل اليابان أو خارجها.
لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا أو بيعًا للأوراق المالية في الولايات المتحدة. يحظر طرح أو بيع الأسهم العادية لشركة Rigaku في الولايات المتحدة في ظل عدم التسجيل أو الإعفاء من المتطلبات. إذا تم إجراء أي طرح عام للأسهم العادية لشركة Rigaku في الولايات المتحدة، فسيتم ذلك عن طريق نشرة يمكن اقتنائها من شركة Rigaku أو المساهمين البائعين والتي ستحتوي على معلومات مفصَّلة حول شركة Rigaku وإدارتها، بالإضافة إلى البيانات المالية. لن يتم إجراء طرح عام للأسهم العادية لشركة Rigaku في الولايات المتحدة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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