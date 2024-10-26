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استمر 4 ساعات.. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء الهجوم ضد إيران

10/26/2024 4:15:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) إسطنبول/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت، انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".

وأضاف: "لقد نفذنا هجمات دقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران، واكتملت مهمة الجيش الإسرائيلي".

ولفت إلى أنه "إذا ارتكب النظام في إيران الخطأ وبدأ جولة جديدة من التصعيد فسنضطر إلى الرد".

وفي وقت سابق من ليل السبت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في محادثة هاتفية وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.

من جانبها، أكدت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري أن إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل.

وقالت المصادر لوكالة تسنيم إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

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