استمر 4 ساعات.. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء الهجوم ضد إيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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إسطنبول/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت، انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، فيما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح "لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد".
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".
وأضاف: "لقد نفذنا هجمات دقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران، واكتملت مهمة الجيش الإسرائيلي".
ولفت إلى أنه "إذا ارتكب النظام في إيران الخطأ وبدأ جولة جديدة من التصعيد فسنضطر إلى الرد".
وفي وقت سابق من ليل السبت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في محادثة هاتفية وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.
من جانبها، أكدت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري أن إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل.
وقالت المصادر لوكالة تسنيم إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
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