الاحتلال يعتقل فتى ويفتش منازل في بيت أمر شمال الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، فتى، وفتشت عدة منازل في بلدة بيت امر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يامن شادي صلاح العلامي (17 عاما)، ونقلته إلى معسكر

داخل مستعمرة "كرمي تسور"، جنوب بيت أمر.

وأضاف، أن تلك القوات فتشت عددا من المنازل في منطقة وادي الشيخ جنوب شرق بيت أمر، وعبثت بمحتوياتها.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من اغلاقها لبلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال داهمت، الليلة الماضية، حارة جابر في البلدة القديمة، واحتجزت المواطن عماد عارف جابر لعدة ساعات، واعتدت عليه بالضرب المرح، ما أدى إلى اصابته بجروح ورضوض.



