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الاحتلال يقتحم قريتي قراوة بني زيد وكفر عين شمال رام الله

10/26/2024 4:15:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قريتي قراوة بني زيد وكفر عين، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وانتشرت في الأزقة والشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.


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