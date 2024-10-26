الاحتلال يقتحم قريتي قراوة بني زيد وكفر عين شمال رام الله
التاريخ
10/26/2024 4:15:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قريتي قراوة بني زيد وكفر عين، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وانتشرت في الأزقة والشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.
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