حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بقليل

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعةتنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين المقبل، صافيا بوجه عام، وباردا نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية

خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



