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إسرائيل تشن سلسلة غارات جوية على ايران

10/26/2024 4:15:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب /PNN- شنت إسرائيل، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على إيران.

وقالت وسائل إعلام إن الهجمات الإسرائيلية نفذت على 3 موجات، استهدفت مناطق متفرقة من الأراضي الإيرانية.

وفي وقت لاحق، نقلت مصادر صحفية عن هيئة البث الإسرائيلية، ان الهجوم الإسرائيلي على إيران، انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.

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