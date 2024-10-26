إسرائيل تشن سلسلة غارات جوية على ايران

إسرائيل تشن سلسلة غارات جوية على ايران
التاريخ
10/26/2024 4:15:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
تل أبيب /PNN- شنت إسرائيل، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على إيران.
وقالت وسائل إعلام إن الهجمات الإسرائيلية نفذت على 3 موجات، استهدفت مناطق متفرقة من الأراضي الإيرانية.
وفي وقت لاحق، نقلت مصادر صحفية عن هيئة البث الإسرائيلية، ان الهجوم الإسرائيلي على إيران، انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.
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