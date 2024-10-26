إسرائيل تشن سلسلة غارات جوية على ايران

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب /PNN- شنت إسرائيل، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على إيران.

وقالت وسائل إعلام إن الهجمات الإسرائيلية نفذت على 3 موجات، استهدفت مناطق متفرقة من الأراضي الإيرانية.

وفي وقت لاحق، نقلت مصادر صحفية عن هيئة البث الإسرائيلية، ان الهجوم الإسرائيلي على إيران، انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.