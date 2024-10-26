الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر منزلا ويهدم جدرانه

MENAFN - Palestine News )

طولكرم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلتنا، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الغربي، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس.

وأضافت ان قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف انيرجا دون معرفة مصير من يتواجد داخله.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام، وفرضت حصارا مشددا عليها.

وافادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة أحد الشبان المحاصرين، واستخدموهما كدروع بشرية، للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وفي تطور لاحق، قال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة منازلهم في العمارة السكنية، التي يتواجد فيها

المنزل المحاصر، وشرع بعد ذلك بهدم جدرانه، رافقها تدمير لعدد من مركبات المواطنين المصطفة أمام مدخلها.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة وسط سماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض