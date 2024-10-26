الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر منزلا ويهدم جدرانه

(MENAFN
- Palestine News Network
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الاحتلال يحطم عددا من المركبات في محيط المنزل المستهدف
طولكرم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم.
وأفادت مراسلتنا، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الغربي، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس.
وأضافت ان قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف انيرجا دون معرفة مصير من يتواجد داخله.
ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام، وفرضت حصارا مشددا عليها.
وافادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة أحد الشبان المحاصرين، واستخدموهما كدروع بشرية، للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.
وفي تطور لاحق، قال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة منازلهم في العمارة السكنية، التي يتواجد فيها
المنزل المحاصر، وشرع بعد ذلك بهدم جدرانه، رافقها تدمير لعدد من مركبات المواطنين المصطفة أمام مدخلها.
وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة وسط سماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض
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