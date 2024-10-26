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3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا النزلة والمجازر في شمال القطاع تدخل يومها الـ22

10/26/2024 4:15:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية جباليا النزلة شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع المجازر والتطهير العرقي والنزوح القسري منذ 22 يوما.

وأعلنت المصادر الطبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال عددا من المنازل في جباليا النزلة.

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر في شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا، مع دخول الحرب يومها الـ386.

وحسب المصادر ذاتها، لا زالت "الكوادر الطبية متواجدة في مستشفى كمال عدوان، مع الجرحى والمصابين والمرضى، بعد إخراج الاحتلال المرافقين وبعض النازحين من النساء، والأطفال، واجبار النازحين الذكور على خلع ملابسهم، قبل اعتقال بعضهم، وقيامه بتجميع الكوادر الطبية، واحتجازهم في غرفة واحدة، مع استدعاء عددا منهم".

فيما تقوم قوات الاحتلال منذ فجر اليوم بنسف مبانٍ سكنية في محيط مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا، في حين تقوم الزوارق الحربية بإطلاق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.

وبسبب تواصل القصف الجوي والمدفعي، لم تتمكن طواقم الإنقاذ من الاستجابة لنداءات ومناشدات العشرات من المواطنين الذين تعرضت منازلهم للقصف والحرق، في بلدة جباليا والنزلة.

وفي هذه الأثناء، تقصف مدفعية الاحتلال بكثافة وسط مخيم النصيرات، وسط القطاع.


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