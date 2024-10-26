الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية شمال غرب طبريا السبت

الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية شمال غرب طبريا السبت
التاريخ
10/26/2024 2:29:01 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خاص
سجل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية، شمال غرب بحيرة طبريا في تمام الساعة ( 7.02) من صباح اليوم
بعمق 7 كلم القوه 3.3 ريختر وفق ما أفاد به مرصد الزلازل الاردني لموقع خبرني.
ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم في 284 مستوطنة بالشمال المحتل للتحذير من هزة أرضية، واتضح أنه بسبب تفجير مجمع في لبنان بكمية كبيرة من المتفجرات وفقا لوسائل اعلام عبرية .
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