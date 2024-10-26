الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية شمال غرب طبريا السبت

MENAFN - Khaberni) خبرني - خاص









سجل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية، شمال غرب بحيرة طبريا في تمام الساعة ( 7.02) من صباح اليوم

بعمق 7 كلم القوه 3.3 ريختر وفق ما أفاد به مرصد الزلازل الاردني لموقع خبرني.





ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم في 284 مستوطنة بالشمال المحتل للتحذير من هزة أرضية، واتضح أنه بسبب تفجير مجمع في لبنان بكمية كبيرة من المتفجرات وفقا لوسائل عبرية .









