وسائل اعلام ايرانية : تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية بسبب تحركات عسكرية إسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الاول ( بترا ) -أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن الأصوات التي سُمعَت في عدة مناطق ناتجة عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران ومحيطها.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أن هذه الأصوات تعود لتصدي الدفاعات الجوية للجيش في ثلاثة مواقع حول طهران لتحرك عسكري إسرائيلي.

كما أكدت المصادر نفسها أن إيران، كما أعلنت سابقًا، مستعدة للرد على أي اعتداء من إسرائيل، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في الرد على أي هجوم، وأنه لا شك أن إسرائيل ستتلقى ردًا متناسبًا على أي فعل تقوم به.

--(بترا )

ع ط

26/10/2024 05:20:35