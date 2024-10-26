غارات إسرائيلية فجر اليوم على الجنوب والبقاع اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 26 تشرين الأول( بترا) - شن الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم السبت ، سلسلة غارات تدميرية على أطراف بلدات لبنانية جنوبية وهي ميفدون، كفررمان وكفرتبنيت، وأطراف النبطية الفوقا، وجبل الرفيع في منطقة اقليم التفاح.

كما شن سلسلة غارات على مدينة بعلبك وقرى القضاء.

وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا ) في بيروت " إن الجيش الاسرائيلي يقوم بعمليات تفخيخ وتفجير ضخمة في بلدات الطيبة وديرسريان والعديسة، بهدف تدمير العديد من المنازل والمنشآت".

-- (بترا )

ف ج / س س

26/10/2024 08:52:35