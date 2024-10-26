غارات إسرائيلية فجر اليوم على الجنوب والبقاع اللبناني

غارات إسرائيلية فجر اليوم على الجنوب والبقاع اللبناني
التاريخ
10/26/2024 2:13:31 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 26 تشرين الأول( بترا) - شن الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم السبت ، سلسلة غارات تدميرية على أطراف بلدات لبنانية جنوبية وهي ميفدون، كفررمان وكفرتبنيت، وأطراف النبطية الفوقا، وجبل الرفيع في منطقة اقليم التفاح.
كما شن سلسلة غارات على مدينة بعلبك وقرى القضاء.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا ) في بيروت " إن الجيش الاسرائيلي يقوم بعمليات تفخيخ وتفجير ضخمة في بلدات الطيبة وديرسريان والعديسة، بهدف تدمير العديد من المنازل والمنشآت".
-- (بترا )
ف ج / س س
26/10/2024 08:52:35
MENAFN26102024000117011021ID1108820020
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