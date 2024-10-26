جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن شن غارات على اهداف في ايران

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن شن غارات على اهداف في ايران
التاريخ
10/26/2024 2:13:31 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الاول ( بترا ) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عن بدء تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية داخل إيران.
وأوضح جيش الاحتلال في بيان صحفي أنه يشن هجمات موجهة بدقة على هذه الأهداف، مشيراً إلى أن قواته في حالة استعداد تام سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، وأنه لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.
--(بترا )
ع ط
26/10/2024 02:51:25
MENAFN26102024000117011021ID1108820019
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