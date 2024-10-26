جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن شن غارات على اهداف في ايران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الاول ( بترا ) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عن بدء تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية داخل إيران.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان صحفي أنه يشن هجمات موجهة بدقة على هذه الأهداف، مشيراً إلى أن قواته في حالة استعداد تام سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، وأنه لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.

--(بترا )

ع ط

26/10/2024 02:51:25