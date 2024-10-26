وسائل اعلام ايرانية : تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية بسبب تحركات عسكرية إسرائيلية

وسائل اعلام ايرانية : تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية بسبب تحركات عسكرية إسرائيلية
التاريخ
10/26/2024 2:13:31 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الاول ( بترا ) -أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي أن الأصوات التي سُمعَت في عدة مناطق ناتجة عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران ومحيطها.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أن هذه الأصوات تعود لتصدي الدفاعات الجوية للجيش في ثلاثة مواقع حول طهران لتحرك عسكري إسرائيلي.
كما أكدت المصادر نفسها أن إيران، كما أعلنت سابقًا، مستعدة للرد على أي اعتداء من إسرائيل، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في الرد على أي هجوم، وأنه لا شك أن إسرائيل ستتلقى ردًا متناسبًا على أي فعل تقوم به.
--(بترا )
ع ط
26/10/2024 05:20:35
MENAFN26102024000117011021ID1108820018
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