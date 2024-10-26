فريق المحامين الدولي ينفي الشائعات التي دارت حول تنحي رئيسة القضاة في المحكمة الجنائية الدولية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة أنها إستبدلت لأسباب صحية واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الإدعاء لإصدار مذكرة إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير الحرب يوآف غالانت ، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية، ضجت بعد الإعلان العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية بأخبار تفيد أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بإستبدالها لأنها كانت ستصدر مذكرة الإعتقال ، مما حدا بفريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بإصدار توضيح للحقائق المصاحبة لإعلان المحكمة.

و صرح الدكتور فيصل خزعل ، رئيس فريق المحامين الدولي قائلا“القاضية الرومانية يوليا موتوك طلبت إختيار بديل لها لأسباب صحية يوم الجمعة ، وحلت محلها على الفور القاضية السلوفينية بيتي هولر ، وأي محاولة للإعلام الموالي للإحتلال الإسرائيلي إيهام المجتمع الدولي بأن القاضية موتوك تم إجبارها على التنحي لأنها كانت على وشك إصدار مذكرة إعتقال بحق المشكو في حقهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت هو محض إشاعة تطلقها أجهزة المخابرات الإسرائيلية لإيهام العالم بوهم قوة إسرائيل ونفوذها الدولي ضمن الحرب النفسية التي تنتهجها الأجهزة العسكرية والإستخباراتية أثناء الحرب ، حيث أن نظام المحكمة الجنائية الدولية مختلف تماما عن الأنظمة القضائية المحلية في معظم الدول والتي يستطيع فيها وكيل النائب العام والنائب العام والقاضي وحتى ضابط المباحث بإصدار مذكرات توقيف ، بينما الأمر مختلف في المحكمة الجنائية الدولية حيث أن مذكرة الإعتقال تصدرها الدائرة المختصة للنظر في القضية والتي تتكون من عدة قضاة (وليس قاضي واحد) يتم على أساس تصويتهم الناتج عن دراسة والبت في أمور القضية مثل طلب المدعي الدولي لإصدار مذكرة إعتقال أو أحكام أولية أو غير ذلك من أمور تتعلق بالقضية.”

كما ورد في العديد من الصحف ووسائل الإعلام معلومات تفيد أن هناك توقعات بعد تنحي القاضية الدولية أن يؤدي هذا الإستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة ، إذ أن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.

وحول هذا الموضوع رد الدكتور خزعل في مجمل قوله“هذا الكلام أيضا غير منطقي لأن القاضية السلوفينية الموقرة بيتي هولر لم تأتي من خارج المحكمة ولكنها واحدة من أهم القضاة الدوليين والمحترمين ، ولذلك لن تحتاج إلى دراسة القضية من الصفر وكأنها تطلع عليها لأول مرة.”

هذا و يقوم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق منذ تشرين الاول ٢٠٢٣ الماضي بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، كما دخلوا في مواجهة مع الإحتلال أيلول الجاري في معركة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة.)

وإختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا "إن ذات القضاة الدوليين مصانة ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية لا يجب أن يحوم حولها الشك ، ويجب الإلتفات عن الحرب النفسية والشائعات التي توجهها الآلة العسكرية والإستخباراتية للإحتلال الإسرائيلي ، لأن الحرب التي تدار حاليًا لا تقتصر على الحرب العسكرية على الأرض ، ولكننا نخوض حربًا أكبر من تصور الفرد العادي ، نواجه فيها حتى الآن جولات عديدة ضد الموساد الإسرائيلي في الميدان الدولي وحتى على الأرض داخل فلسطين ، وبناءً على كل ذلك سنثبت جدارة فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني ونؤكد إستمرارنا في مهامنا الجليلة والتي سيتم التقدم بها يوم الإثنين القادم إن شاء الله تعالى من خلال تقديم أدلة جديدة لمكتب المدعي الدولي من قبلنا."