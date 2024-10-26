باسم أيام التوبة: جيش الاحتلال ينهي هجومه على أهداف عسكرية في إيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت هجوما جويا باسم "أيام التوبة": شمل ضرب أهداف عسكرية في إيران.
واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ فترة قصيرة، أكمل الجيش الإسرائيلي هجومًا محددًا ومحددًا ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران، وعادت جميع طائراتنا بسلام إلى قاعدتها.
وبحسب المتحدث فقد نفذ الجيش
الهجوم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات إيران ضد
إسرائيل ومواطنيها في الأشهر الأخيرة.
واكد المتحدث انه تم الانتهاء من الهجوم الردي وتحققت أهدافه.
وهاجمت طائرات وطائرات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي، مراكز إنتاج صواريخ وفي الوقت نفسه، تعرضت أنظمة صواريخ أرض-جو الإيرانية وقدراتها الجوية الأخرى للهجوم، والتي كانت تهدف إلى الحد من حرية إسرائيل في العمل الجوي في إيران.
وبحسب المتحدث بتمتع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من القدرات العملياتية الهجومية، تم تنفيذ بعضها اليوم في مهاجمة التشكيلات الاستراتيجية في عمق إيران مؤكدا ان دولة إسرائيل تحتفظ بالحق والواجب في حماية مواطنيها، إذا واصل النظام في إيران هجماته ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.
وقالت وسائل الاعلام العبرية ان قيادة
الجيش الإسرائيلي تجري تقييم مستمر للوضع سواء في الدفاع والهجوم و في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.
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