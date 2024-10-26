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باسم أيام التوبة: جيش الاحتلال ينهي هجومه على أهداف عسكرية في إيران

10/26/2024 12:17:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت هجوما جويا باسم "أيام التوبة": شمل ضرب أهداف عسكرية في إيران.

واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ فترة قصيرة، أكمل الجيش الإسرائيلي هجومًا محددًا ومحددًا ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران، وعادت جميع طائراتنا بسلام إلى قاعدتها.

وبحسب المتحدث فقد نفذ الجيش
الهجوم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات إيران ضد
إسرائيل ومواطنيها في الأشهر الأخيرة.

واكد المتحدث انه تم الانتهاء من الهجوم الردي وتحققت أهدافه.

وهاجمت طائرات وطائرات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي، مراكز إنتاج صواريخ وفي الوقت نفسه، تعرضت أنظمة صواريخ أرض-جو الإيرانية وقدراتها الجوية الأخرى للهجوم، والتي كانت تهدف إلى الحد من حرية إسرائيل في العمل الجوي في إيران.

وبحسب المتحدث بتمتع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من القدرات العملياتية الهجومية، تم تنفيذ بعضها اليوم في مهاجمة التشكيلات الاستراتيجية في عمق إيران مؤكدا ان دولة إسرائيل تحتفظ بالحق والواجب في حماية مواطنيها، إذا واصل النظام في إيران هجماته ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان قيادة
الجيش الإسرائيلي تجري تقييم مستمر للوضع سواء في الدفاع والهجوم و في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.

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