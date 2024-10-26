رغم استشهاد السنوار لا تبدو نهاية الحرب قريبة بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) في حين اعتبر عدد من تحليلات الكتاب في كبرى الصحف الغربية أن استشهاد قائد حركة حماس يحي السنوار في غزة قبل أيام يعد فرصة لتحقيق وقف لإطلاق النار في القطاع، إلا أن تذبذب التصريحات الإسرائيلية والأميركية الرسمية في أعقاب ذلك الحدث تشي بغير ذلك. ومن المفيد إقران تلك التصريحات بالتطورات على أرض المعارك، كي تبدو الصورة متكاملة. فغارات إسرائيل وجرائمها في غزة تتواصل وبوتيرة تشتد، وتتوسع الاستهدافات التدميرية الدموية في لبنان. وهناك ترجيح لتمدد الحرب لجبهات أوسع، في ظل تواصل التهديد الإسرائيلي برد قوى على إيران. ويبدو أن ذلك الرد قد تأخر بسبب ترتيب مزيد من الاستعدادات والتنسيق بين إسرائيل حلفائها الغربيين، ووصول مزيد من الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل. كما أن عدم وجود أفق لتبدل توجهات الحكومة الاسرائيلية الحالية أو حتى تغيير تلك الحكومة يعني أننا أمام مزيد من التصعيد والتدمير والخسائر في المنطقة، ما يحمل معه مستقبلاً غامضاً.





اعتبرت التصريحات الرسمية الاميركية والاسرائيلية استشهاد السنوار انتصارًا لإسرائيل وإضعافا لحركة حماس، وفرصة لاخراج المحتجزين من غزة، دون أن تركز على الثمن. اتفق الرئيس الأميركي ونائبته مرشحة الرئاسية الحالية في مواقفهما بعد استشهاد السنوار. فأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي اتصل برئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليهنئه بمقتل السنوار، وشبه استشهاده باغتيال بن لادن، معتبراً أن ذلك "يشكّلفرصة أمام إطلاق مسار للسلام في الشرق الأوسط"، ونقطة تحول، معتبرا أن السنوار كان عقبة أساسية في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ومؤكدا ان حماس لم تعد قادرة على شن هجوم مشابه لهجوم ٧ أكتوبر، معتبراً أنه قد حان الوقت لتنتهي الحرب.

واعتبرت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس الأميركي القادم، أن مقتل السنوار يحقق العدالة، وأن العالم الآن بوضع أفضل، مؤكدة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وازالة تهديد حركة حماس. ورغم أنها اعتبرت أن الحركة باتت ضعيفة بعد القضاء على قادتها، وبأن ذلك يشكل نقطة تحول وفرصة لإنهاء الحرب في غزة، إلا أنها اشترطت لحدوث ذلك أن تصبح إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح المحتجزين، في حين جاءت تصريحاتها التي تتعلق بالفلسطينيين بشكل فضفاض، فأكدت على ضرورة وقف المعاناه في غزة، وطرحت مبادئ عامة تتعلق بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن وتقرير المصير، دون أن تطرح آليه أو وسيلة لتحقيق ذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار دور بلادها في التصويت بعكس ذلك في المحافل الدولية.





كان المسؤولون الأمريكيون أكثر صراحة ووضوحاً من التصريحات الدبلوماسية لـ بايدن وهاريس، فرغم اعتقاد عدد منهم بوجود فرصةلإنهاء الحرب بعد اختفاء السنوار، إلا انهم اعتبروا أنه ذلك أمرسابق لأوانه. اعتبر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي أن استشهاد السنوار فرصة يمكن اغتنامها للتوصل لاتفاقلاستعادة الرهائن. وأكد ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجيةالأمريكية أن السنوار كان عقبة أمام انجاز أي اتفاق. ورأى جونكيربي مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض أنه على الرغم من أن حركة حماس أصبحت في موقف ضعيف وجرى تدميربنيتها العسكرية، لكنها لا تزال فتاكة وموجودة في غزة. وشدد لويد أوستين وزير الدفاع الأميركي أن الاولوية الآن لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، مؤكدا أن قواته تقف على أهبة الاستعداد في المنطقة للدفاع عن إسرائيل. إن تلك التصريحات تعكس حقيقة الموقف الأميركي، الذي يعطي الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة والقدس، وفي لبنان أيضاً، بحجة الدفاع عن النفس، بينما يكتفي باعتبار قضية الفلسطينيين مسألة إنسانية ومساعدات، تحمل صورة شعارات أكثر من كونها موقفاً سياسياً. يأتي ذلك على الرغم من تصاعد اعداد الأمريكيين بشكل ملحوظ الذين ينظرون بسلبية تجاه حكومة نتنياهو وحربها المدمرة على غزة، وذلك وفقًا لاستطلاع رأيأجرته مؤسسة غالوب مؤخرًا.





وفي حين كشف استطلاع للرأي، جاء بعد استشهاد السنوار، أنما يزيد عن نصف الإسرائيليين يؤيديون إبرام صفقة تبادل ووقفللحرب على غزة، كان لنتنياهو رأي آخر، فقد تعهد بمواصلة الحرب على غزة ولبنان،

وأكد أنه الرغم القضاء على السنوار، إلا أن الحرب مستمرة، معتبراً أن لدى الشرق الأوسط فرصة لوقف محور الشر وصنع مستقبل مختلف، الأمر الذي يفسر مواصلته لحروبه على جبهات متعددة. ويبدو أنه ليس هناك في إسرائيل من يستطيع ثني نتنياهو وحكومته عن استكمال مخططاتهم. فرغم دعم المؤسسةالأمنية، بقيادة يوآف جالانت وزير الدفاع، لصفقة للتبادل ووقفإطلاق النار لعدة أشهر في غزة، لم ينجح ذلك أبداً، وليس من المتوقع أن ينجح في ظل الوضع الراهن. وينتقد جالانت وآخروننتنياهو علنًا لفشله في تقديم خطة تحدد نهاية لحرب غزة. ويعتبرجالانت ان موقف مجلس الوزراء بإبقاء انتشار جيش الاحتلاللأجل غير مسمى في محور صلاح الدين " فيلادلفيا"، وهو الأمر الذي ترفضه كل من مصر وحركة حماس، يعد السبب المباشر في عدم التوصل لإتفاق وقف إطلاق نار في الجولة الأخيرة من المفاوضات، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على عدم وجود نية عند نتنياهو لإنهاء حربه على غزة.





على الجانب الآخر، أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركةحماس أن شروط الحركة لن تتغير بعد استشهاد السنوار، مشدداً على أن المحتجزين في غزة لن يعودوا إلا "بوقف العدوان على غزةوالانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات". واعتبر خبراء أمنيون اسرائيليون أن حركة حماس "لا تزال تمتلك هيكلاتنظيميا فعالا"، حتى بعد رحيل السنوار، مرجحين صعوبة تفكيكالهيكل الهرمي للحركة ما لم يتم القضاء على قيادات أخرى بارزةلا تزال موجودة في غزة. واعتبر آخرون أن الحركة سوف تتعافى بسرعة من خلال الاعتماد على جيل جديد من القادة وتطويرهاالمتواصل لقدراتها العسكرية والتكنولوجية وجذب جيل جديد،تعرض لظروف إبادة وحشية باتت تشكل وعيه. واعتبر ستيفن كوك في مجلة الفورن بولسي الأميركية واسعة الانتشار أنه رغم موت السنوار إلا أن حماس لا تزال على قيد الحياة، مذكرا بجميع هؤلاء القيادات الذين اغتالتهم إسرائيل، وواصل الفلسطينيون واللبنانيون بعدهم طريق كفاحكم. واعتبر الكاتب أن المقاومة عنصر حاسم من عناصر الهوية، مؤكداً أن استشهاد السنوار يشكل مصدر إلهامللكثيرين، تماماً كما أقر بذلك جوناثان فريدلاند الكاتب في صحيفةالغارديان البريطانية معتبراً ان الطريقة التي ترجل بها السنوار جعلت منه أسطورة.

وتوصل أودري كيرث كرونين الكاتب في صحيفة الفورن أفيرز الاميركية لنفس نتيجة زميله، معتبرا أن السنوار رحل لكن حماس ستنجو، وأن الحركة وأجندتها السياسية باقية. وأكد أن حماس حركة راسخة فعمرها أكثر من أربعين عاماً، وذات أجندة سياسية وفكر أيديولوجي، ولها مؤيدين وحلفاء في داخل فلسطين وخارجها، وليست مرشحاً مناسبا لاستراتيجية "قطّع الرأس".

في حين اعتبر دانييل بايمان الكتاب في ذات الدورية أن استشهاد السنوار لا يشكل نقطة تحول ولم يقربإسرائيل من حكم غزة، وكل ما فعله لا يخرج عن تحقيق انتصارسياسي لنتنياهو.





لو أردت إسرائيل ان تنهي الحرب على غزة لكان حدث استشهاد السنوار أفضل الأوقات لحدوث ذلك، وهو الأمر الذي أكدت عليه صحيفة هآرتس العبرية. واعتبر فريدلاند انه كان من الممكن أن يكون استشهاد السنوار، الذي شكل عقبة أمام الاتفاق، فرصةلوقف الحرب، الا أنه شدد على أن موقف نتنياهو لم يكن أفضلحالاً. وتشير استطلاعات الرأي اليوم في إسرائيل إلى أنه في حالأجريت الانتخابات الآن فإن حزب الليكود سيتصدر المشهد بقيادةنتنياهو، الذي يعتمد على أقصى اليمين للبقاء في السلطة،الرافض لأبداء أي تفهم لحق الفلسطينيين، ولا يخفي نيته للاستيلاء على الضفة الغربية ويعارض إقامة دولة فلسطينية،ويدعم استمرار الحرب على غزة ولبنان. إن بقاء حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو على رأس السلطة يعني استمرار الحرب وجرائم الإبادة في غزة ومستقبل مجهول رمادي في الضفة، وتصاعد الحرب مع لبنان، وزيادة وتيرة الضربات المتبادلة مع إيران، ومزيداً من التدخل الغربي المباشر في تلك المواجهات، الأمر الذي يفتح الباب لما هو أسوء.

وطالما تواصل الولايات المتحدة دعمها المفتوح لحكومة نتنياهو اليمينية فليس من المتوقع أن تتغير الصورة. فالولايات المتحدة التي تدعو لمساعدة المدنيين انسانياً في غزة، تواصل ارسال الأسلحة الفتاكة التي تستخدم في إبادتهم، وتدعي بأنها تعارض عنف المستوطنين، وتفرض عقوبات على عدد منهم، إلا أنها لم تستهدف بتلك العقوبات الوزراء والقيادات المؤججة للعنف أوالكيانات الحكومية وشبه الحكومية، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منتمدد المشروع الاستيطاني، ولم تفرض قيوداًعلى تسليم الأسلحةإلى الحكومة الإسرائيلية، التي تصل في النهاية لجعبة المستوطنينفي الضفة الغربية.







