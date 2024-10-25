الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول السودان لعام إضافي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 10 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول السودان لمدة سنة واحدة تبدأ من مطلع الشهر المقبل.
وقال بايدن في إشعار رئاسي إن "سياسات حكومة السودان وأفعالها والوضع في السودان ودارفور لا تزال تشكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولذلك تقرر تمديد حالة الطوارئ".
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قام في 4 مايو 2023 بتوسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة حول السودان لأنه وجد أن "الوضع في السودان بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 واندلاع القتال (بين الجيش وقوات الدعم السريع) في أبريل 2023 شكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" حسب الإشعار الصادر عن البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أعلن سنة 1997 حالة طوارئ وطنية حول السودان واتخذ خطوات ذات صلة وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية للتعامل مع التهديد غير المألوف وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتشهد دولة السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. (النهاية)
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