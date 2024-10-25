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الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول السودان لعام إضافي

10/25/2024 11:21:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 10 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول السودان لمدة سنة واحدة تبدأ من مطلع الشهر المقبل.
وقال بايدن في إشعار رئاسي إن "سياسات حكومة السودان وأفعالها والوضع في السودان ودارفور لا تزال تشكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولذلك تقرر تمديد حالة الطوارئ".
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قام في 4 مايو 2023 بتوسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة حول السودان لأنه وجد أن "الوضع في السودان بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 واندلاع القتال (بين الجيش وقوات الدعم السريع) في أبريل 2023 شكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" حسب الإشعار الصادر عن البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أعلن سنة 1997 حالة طوارئ وطنية حول السودان واتخذ خطوات ذات صلة وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية للتعامل مع التهديد غير المألوف وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتشهد دولة السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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