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وزيرة المالية الكويتية تلتقي مسؤولين اقتصاديين امريكيين خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي

10/25/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 25 – 10 (كونا) –- التقت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الجمعة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية الأمريكية بالوكالة إيمي هولمان.
وجرى اللقاء خلال مشاركة الفصام في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية وبحث فرص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكويتية بالإضافة إلى تمكين دور المرأة ودعم الطاقات والكوادر الشبابية.
كما التقت الوزيرة الفصام بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات حيث تم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقة التاريخية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة والمتجددة وكيفية تطويرها ونقل المعرفة والخبرات بهذا المجال.
وحضرت اللقاءين سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح.
وتأتي لقاءات وزيرة المالية الكويتية على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن والمنعقدة خلال الفترة من 21 الى 26 أكتوبر الجاري. (النهاية)

ا م م / ر ج



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