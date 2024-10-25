وزيرة المالية الكويتية تلتقي مسؤولين اقتصاديين امريكيين خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 25 – 10 (كونا) –- التقت وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الجمعة مساعدة وزير
الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية الأمريكية بالوكالة إيمي هولمان.
وجرى اللقاء خلال مشاركة الفصام في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية وبحث فرص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكويتية بالإضافة إلى تمكين دور المرأة ودعم الطاقات والكوادر الشبابية.
كما التقت الوزيرة الفصام بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات حيث تم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقة التاريخية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة البديلة والمتجددة وكيفية تطويرها ونقل المعرفة والخبرات بهذا المجال.
وحضرت اللقاءين سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح.
وتأتي لقاءات وزيرة المالية الكويتية على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن والمنعقدة خلال الفترة من 21 الى 26 أكتوبر الجاري. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN25102024000071011013ID1108819860
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