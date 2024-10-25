طهران التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن قبل قليل سماع دوي انفجارات قوية اطراف العاصمة الإيرانية طهران

طهران التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن قبل قليل سماع دوي انفجارات قوية اطراف العاصمة الإيرانية طهران
التاريخ
10/25/2024 11:21:42 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن قبل قليل سماع دوي انفجارات قوية اطراف العاصمة الإيرانية طهران
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