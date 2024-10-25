موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن قبل قليل سماع دوي انفجارات قوية اطراف العاصمة الإيرانية طهران.

بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2634 قتيلا و12252 جريحا منهم 41 قتيلا و133 مصابا خلال الساعات ال24 الأخيرة.

واشنطن - استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية يظهر تعادلا في التأييد الشعبي بين المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد وذلك قبل 11 يوما من موعد الانتخابات.

بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل أربعة من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة (صلاح الدين) شمال بغداد وذلك بناء على معلومات دقيقة ومتابعة استمرت أربعة أيام.

كوالالمبور - مكتب الدفاع المدني الفلبيني يعلن أن عدد ضحايا عاصفة (ترامي) الاستوائية التي اجتاحت شمال شرقي الفلبين ارتفع إلى 46 قتيلا على الأقل فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين. (النهاية) ر ج