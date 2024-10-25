موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن قبل قليل سماع دوي انفجارات قوية اطراف العاصمة الإيرانية طهران.
بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2634 قتيلا و12252 جريحا منهم 41 قتيلا و133 مصابا خلال الساعات ال24 الأخيرة.
واشنطن - استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية يظهر تعادلا في التأييد الشعبي بين المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب وذلك قبل 11 يوما من موعد الانتخابات.
بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل أربعة من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة (صلاح الدين) شمال بغداد وذلك بناء على معلومات دقيقة ومتابعة استمرت أربعة أيام.
كوالالمبور - مكتب الدفاع المدني الفلبيني يعلن أن عدد ضحايا عاصفة (ترامي) الاستوائية التي اجتاحت شمال شرقي الفلبين ارتفع إلى 46 قتيلا على الأقل فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين. (النهاية) ر ج
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