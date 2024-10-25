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جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن بدء تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع عسكرية داخل ايران

10/25/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 10 (كونا) -- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر السبت أنه بدأ تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع عسكرية داخل ايران.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري عبر موقع الجيش على منصة (اكس) أن ذلك "جاء ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل النظام الايراني ضد دولة اسرائيل".
وأضاف هاغاري "ان النظام في ايران والمنظمات التابعة له في المنطقة هاجموا اسرائيل دون هوادة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023 وعلى سبع جبهات بما فيها هجمات مباشرة من الأراضي الايرانية".
واعتبر "انها كأي دولة ذات سيادة في العالم فإن اسرائيل تمتلك الحق بالرد" لافتا الى أن "دفاعنا وهجومنا جاهزان تماما وسنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن دولة اسرائيل وشعبها". (النهاية)

ر ج



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