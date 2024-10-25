جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن بدء تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع عسكرية داخل ايران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 26 - 10 (كونا) -- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر السبت أنه بدأ تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع عسكرية داخل ايران.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري عبر موقع الجيش على منصة (اكس) أن ذلك "جاء ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل النظام الايراني ضد دولة اسرائيل".
وأضاف هاغاري "ان النظام في ايران والمنظمات التابعة له في المنطقة هاجموا اسرائيل دون هوادة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023 وعلى سبع جبهات بما فيها هجمات مباشرة من الأراضي الايرانية".
واعتبر "انها كأي دولة ذات سيادة في العالم فإن اسرائيل تمتلك الحق بالرد" لافتا الى أن "دفاعنا وهجومنا جاهزان تماما وسنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن دولة اسرائيل وشعبها". (النهاية)
ر ج
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