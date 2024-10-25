التلفزيون الرسمي الإيراني: سماع دوي أصوات قوية في ضواحي العاصمة طهران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني قبل قليل سماع دوي انفجارات قوية أطراف العاصمة طهران دون تحديد مصدر هذه الاصوات.
وقال التلفزيون إن "المصادر الأمنية ذكرت أن الأصوات القوية التي تم سماعها ضواحي العاصمة طهران ناتجة عن نشاط المضادات الجوية".
وأضاف التلفزيون أن "منشأ هذه الأصوات لم يعرف بعد وأن الجهات الأمنية المختصة تدرس حاليا مصدرها".
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن قبل قليل أنه بدأ تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع عسكرية داخل ايران. (النهاية)
م و / ر ج
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