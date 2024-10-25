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التلفزيون الرسمي الإيراني: سماع دوي أصوات قوية في ضواحي العاصمة طهران

10/25/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني قبل قليل سماع دوي انفجارات قوية أطراف العاصمة طهران دون تحديد مصدر هذه الاصوات.
وقال التلفزيون إن "المصادر الأمنية ذكرت أن الأصوات القوية التي تم سماعها ضواحي العاصمة طهران ناتجة عن نشاط المضادات الجوية".
وأضاف التلفزيون أن "منشأ هذه الأصوات لم يعرف بعد وأن الجهات الأمنية المختصة تدرس حاليا مصدرها".
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن قبل قليل أنه بدأ تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع عسكرية داخل ايران. (النهاية)

م و / ر ج



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