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وكالة أنباء إيرانية: استهداف بعض المواقع العسكرية الإيرانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي

10/25/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلنت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية فجر السبت أن عددا من المواقع العسكرية الإيرانية في طهران تعرضت لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوكالة إنه "وفقا للمعلومات والتقارير الأولية فإن عددا من القواعد العسكرية في غرب وجنوب غربي طهران تم استهدافها من قبل الكيان الصهيوني".
من جانبه أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن مطار (الإمام الخميني) الدولي (جنون طهران) ومطار مهرأباد (غرب) يواصلان عملهما بشكل طبيعي. (النهاية)

م و / ر ج



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