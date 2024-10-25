وكالة أنباء إيرانية: استهداف بعض المواقع العسكرية الإيرانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلنت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية فجر السبت أن عددا من المواقع العسكرية الإيرانية في طهران تعرضت لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوكالة إنه "وفقا للمعلومات والتقارير الأولية فإن عددا من القواعد العسكرية في غرب وجنوب غربي طهران تم استهدافها من قبل الكيان الصهيوني".
من جانبه أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن مطار (الإمام الخميني) الدولي (جنون طهران) ومطار مهرأباد (غرب) يواصلان عملهما بشكل طبيعي. (النهاية)
م و / ر ج
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