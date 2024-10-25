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التلفزيون الرسمي الإيراني: الدفاعات الجوية تعمل مجددا في سماء طهران وبعض المدن الأخرى

10/25/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فجر اليوم السبت أن أنظمة الدفاعات الجوية تم تفعيلها مجددا في سماء طهران وبعض المدن الإيرانية الأخرى للتصدي لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل التلفزيون عن العلاقات العامة لمنظمة الدفاع الجوي الإيراني القول إن "أصوات الانفجارات القوية التي تم سماعها قبل قليل في طهران تعود إلى عمل الدفاعات الجوية الإيرانية ضد هجمات جوية إسرائيلية لضرب ثلاثة اهداف خارج مدينة طهران". (النهاية)

م و / ر ج



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