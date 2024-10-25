التلفزيون الرسمي الإيراني: الدفاعات الجوية تعمل مجددا في سماء طهران وبعض المدن الأخرى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فجر اليوم السبت أن أنظمة الدفاعات الجوية تم تفعيلها مجددا في سماء طهران وبعض المدن الإيرانية الأخرى للتصدي لهجمات من الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل التلفزيون عن العلاقات العامة لمنظمة الدفاع الجوي الإيراني القول إن "أصوات الانفجارات القوية التي تم سماعها قبل قليل في طهران تعود إلى عمل الدفاعات الجوية الإيرانية ضد هجمات جوية إسرائيلية لضرب ثلاثة اهداف خارج مدينة طهران". (النهاية)
م و / ر ج
MENAFN25102024000071011013ID1108819854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.