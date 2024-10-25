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مصدر إيراني: مستعدون للرد على الهجوم الإسرائيلي

10/25/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 10 (كونا) -- أكد مصدر ايراني مطلع فجر اليوم السبت أن طهران مستعدة للرد على الهجوم الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من هذه الليلة.
ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله إن "إيران وكما أعلنت سابقا مستعدة للرد على أي اعتداء إسرائيلي".
وأضاف المصدر ذاته أن "طهران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء وبلا شك أن إسرائيل ستتلقى الرد المناسب على أي عمل تقوم به". (النهاية)

م و / ر ج



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