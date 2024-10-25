مصدر إيراني: مستعدون للرد على الهجوم الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 26 – 10 (كونا) -- أكد مصدر ايراني مطلع فجر اليوم السبت أن طهران مستعدة للرد على الهجوم الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من هذه الليلة.
ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله إن "إيران وكما أعلنت سابقا مستعدة للرد على أي اعتداء إسرائيلي".
وأضاف المصدر ذاته أن "طهران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء وبلا شك أن إسرائيل ستتلقى الرد المناسب على أي عمل تقوم به". (النهاية)
م و / ر ج
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