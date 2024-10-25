هيئة الطيران المدني الإيراني تلغي جميع الرحلات حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم السبت إلغاء جميع رحلاتها حتى إشعار آخر في ظل الهجوم الجوي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعرضت العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى في البلاد لهجمات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
م و / ر ج
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