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هيئة الطيران المدني الإيراني تلغي جميع الرحلات حتى إشعار آخر

10/25/2024 11:21:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 26 – 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم السبت إلغاء جميع رحلاتها حتى إشعار آخر في ظل الهجوم الجوي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعرضت العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى في البلاد لهجمات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

م و / ر ج



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