الكشف عن ترتيب منافسي منتخب الكراتيه في بطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ايمن وجيه الخطيب
عمان - يفتتح المنتخب الوطني للكراتيه للرجال للقتال الجماعي منافسات بطولة العالم للمنتخبات التي ستقام بالفترة من 22 إلى 24 الشهر المقبل في مدينة بامبلونا الإسبانية بملاقاة المنتخب التونسي في مباراته الأولى.
وبعدها يلتقي المنتخب الوطني في المباراة الثانية أمام المنتخب الاوكراني، وفي المباراة الثالثة يواجه المنتخب السلوفاكي، قبل أن يلعب أمام المنتخب الكولومبي، وفق ما أعلن عنه الاتحاد الدولي أول من أمس.
وبعد مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان المصنفان الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي.
كما نشر الاتحاد الدولي أول من أمس رسميا أسماء لاعبي المنتخب الوطني للقتال الجماعي المشاركين في البطولة وهم عبد الرحمن مصاطفة وزكي أبو قاعود ومحمد الجعفري وعفيف غيث وحسن المصاروة ويوسف نوفل وأحمد شديد وعمر شقرة.
وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم والتي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست العام 2023.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه الاسباني انتونيو سبينوس لموقع الاتحاد الدولي: "نحن جاهزون لاستضافة بطولة العالم للمنتخبات التي تقام للمرة الأولى في اسبانيا، وأشعر بعميق الفخر والاعتزاز بإقامة الحدث التاريخي، الذي يمثل بداية حقبة جديدة للكراتيه، في سعينا المستمر للابتكار والتميز".
وأضاف: "قمنا بتقسيم بطولة العالم إلى قسمين، الأول بطولة كأس العالم للمنتخبات والثاني للأفراد، وفقا للخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز فرص الرياضيين وعرض مهاراتهم المتميزة الفردية وقوتهم الجماعية كفريق واحد".
وتابع: "نعتز بإقامة بطولات عالمية في اسبانيا وهي الدولة التي استضافت بطولة العالم للكبار 4 مرات في مدريد العام 1980، وغرناطة العام 1992، ومدريد العامين 2002 و2018".
ووفقا لجدول البطولة، تقام يوم الخميس الموافق 21 الشهر المقبل، عملية تسجيل المشاركين والمدربين، كما سيتم عقد اجتماع للجنة حكام البطولة، وإجراء الفحص الطبي للاعبين، إضافة لشرح مقدم من حكام البطولة للمشاركين.
وتنطلق منافسات القتال الجماعي يوم 22 المقبل، ومن ثم تقام يوم السبت الموافق 23 المقبل أدوار النصف نهائي، في حين تقام في اليوم التالي مباريات الميدالية البرونزية والأدوار النهائية.
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