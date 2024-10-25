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الكشف عن ترتيب منافسي منتخب الكراتيه في بطولة العالم

10/25/2024 11:19:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ايمن وجيه الخطيب






عمان - يفتتح المنتخب الوطني للكراتيه للرجال للقتال الجماعي منافسات بطولة العالم للمنتخبات التي ستقام بالفترة من 22 إلى 24 الشهر المقبل في مدينة بامبلونا الإسبانية بملاقاة المنتخب التونسي في مباراته الأولى.
وبعدها يلتقي المنتخب الوطني في المباراة الثانية أمام المنتخب الاوكراني، وفي المباراة الثالثة يواجه المنتخب السلوفاكي، قبل أن يلعب أمام المنتخب الكولومبي، وفق ما أعلن عنه الاتحاد الدولي أول من أمس.
وبعد مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان المصنفان الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي.
كما نشر الاتحاد الدولي أول من أمس رسميا أسماء لاعبي المنتخب الوطني للقتال الجماعي المشاركين في البطولة وهم عبد الرحمن مصاطفة وزكي أبو قاعود ومحمد الجعفري وعفيف غيث وحسن المصاروة ويوسف نوفل وأحمد شديد وعمر شقرة.
وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم والتي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست العام 2023.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه الاسباني انتونيو سبينوس لموقع الاتحاد الدولي: "نحن جاهزون لاستضافة بطولة العالم للمنتخبات التي تقام للمرة الأولى في اسبانيا، وأشعر بعميق الفخر والاعتزاز بإقامة الحدث التاريخي، الذي يمثل بداية حقبة جديدة للكراتيه، في سعينا المستمر للابتكار والتميز".
وأضاف: "قمنا بتقسيم بطولة العالم إلى قسمين، الأول بطولة كأس العالم للمنتخبات والثاني للأفراد، وفقا للخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز فرص الرياضيين وعرض مهاراتهم المتميزة الفردية وقوتهم الجماعية كفريق واحد".
وتابع: "نعتز بإقامة بطولات عالمية في اسبانيا وهي الدولة التي استضافت بطولة العالم للكبار 4 مرات في مدريد العام 1980، وغرناطة العام 1992، ومدريد العامين 2002 و2018".
ووفقا لجدول البطولة، تقام يوم الخميس الموافق 21 الشهر المقبل، عملية تسجيل المشاركين والمدربين، كما سيتم عقد اجتماع للجنة حكام البطولة، وإجراء الفحص الطبي للاعبين، إضافة لشرح مقدم من حكام البطولة للمشاركين.
وتنطلق منافسات القتال الجماعي يوم 22 المقبل، ومن ثم تقام يوم السبت الموافق 23 المقبل أدوار النصف نهائي، في حين تقام في اليوم التالي مباريات الميدالية البرونزية والأدوار النهائية.

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